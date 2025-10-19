O której gra Legia Warszawa z Zagłębiem Lubin? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Zagłębie Lubin - Legia Warszawa w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

O której gra Legia Warszawa? Gdzie oglądać mecz z Zagłębiem Lubin? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Legia Warszawa stoi przed szansą na wyjście z dołka. Ostatnie tygodnie przy Łazienkowskiej nie należą do udanych, a duża w tym zasługa Edwarda Iordanescu. Trener stołecznego klubu wywołał ogromną dyskusję, wystawiając rezerwowy skład na mecz Ligi Konferencji z Samsunsporem, który Legia przegrała 0:1. Wszystko po to, by oszczędzić piłkarzy na spotkanie z Górnikiem Zabrze, w którym "Legioniści" ulegli "Górnikom" 1:3.

"Ciśnienie" na trzy punkty w Legii jest zatem ogromne, a dziś jej piłkarzom przyjdzie się zmierzyć z Zagłębiem Lubin. Patrząc na dotychczasowe poczynania "Miedziowych", można stwierdzić, że nie zaczęli oni sezonu gorzej, niż ich dzisiejszy rywal. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego w 10 kolejkach uzbierali 13 punktów, czyli ledwie dwa mniej od Legii.

W zeszłym sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwa spotkania w ramach PKO BP Ekstraklasy. Oba bardzo pewnie wygrała Legia Warszawa, najpierw u siebie 2:0, a później na wyjeździe 3:0. Zagłębie na punkty z Legią czeka bardzo długo, bo od 2019 roku, kiedy to zwyciężyło 2:1. Wszystkie kolejne potyczki kończyły się zwycięstwami "Wojskowych".

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lech Poznań - Zagłębie Lubin, 12.09.2025 r. Łukasz Gdak East News