Nowy stadion w Ekstraklasie, wydano ok. 290 milionów. Prace już na finiszu

14 października 2021 r. i 26 maja 2024 r. to zapewne dwie najważniejsze daty w najnowszej historii GKS-u Katowice. Trzy lata temu rozpoczęto budowę nowego stadionu dla klubu, a dwa miesiące temu okazało się, że obiekt, na który przeniesie się od rundy wiosennej, ugości Ekstraklasę. Zespół awansował bowiem w ostatniej kolejce 1. Ligi na drugie miejsce w tabeli i po 19 latach wrócił do krajowej elity.

Na pewno to ogromne wzruszenie. Niesamowita historia, taka bajkowa. Po tak trudnych momentach, teraz to się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwy. Zespół jest wspaniały. To zawsze była moja największa siła. Prawdziwi, charakterni chłopcy, może bez wielkich CV, ale wspaniali. Naprawdę zrobili kawał roboty

Nowy obiekt GKS-u Katowice będzie miał niemal 15-tysięczną pojemność, a wszystkie trybuny będą kryte. Początkowo koszty szacowano na około 240 milionów złotych, ale już teraz wiadomo, że wzrosły one do ok. 290. Jak czytamy w portalu stadiony.net, wykonawcą jest konsorcjum NDI. Stadion powstaje przy zbiegu ulic Upadowej i Bocheńskiego. Ma z niego korzystać także żeńska drużyna. Wraz z nim powstaje 3-tysięczna hala sportowa. Do dyspozycji będzie parking na 500 miejsc.