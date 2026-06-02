Nowy napastnik w Legii Warszawa. Powrót po latach, klub potwierdza

Legia Warszawa zakończyła sezon 2025/26 na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie. Tym samym klub nie awansował do europejskich pucharów.

Warszawski klub pracuje teraz nad kadrą na przyszły sezon. Potwierdzono już transfery Ivana Brkicia i Zorana Arsenicia. We wtorkowe popołudnie pojawił się komunikat ws. wielkiego powrotu do Legii.

Łukasz Zjawiński w Legii Warszawa! 24-letni napastnik, obecny wicekról strzelców I ligi, a w przeszłości zawodnik Akademii Legii, podpisał ze stołecznym klubem czteroletni kontrakt

Łukasz Zjawiński przez ponad pięć lat, od 2015 do 2020 roku szkolił się w Akademii Legii, dochodząc do zespołu rezerw. Potem kontynuował karierę w piłce seniorskiej. W 2020 roku zadebiutował na poziomie Ekstraklasy w barwach Stali Mielec, a potem w tych rozgrywkach występował w Lechii Gdańsk i Widzewa Łódź. Ostatnie dwa sezony to świetna dyspozycja strzelecka Zjawińskiego w Polonii Warszawa na boiskach pierwszoligowych, kiedy zdobywał ponad 20 bramek, będąc odpowiednio współliderem i wiceliderem klasyfikacji strzelców na koniec rozgrywek.

- Historia mojego powrotu do Legii była długa, ale szczęśliwa. Cieszę się, że będę miał okazję spełnić marzenie o debiucie w pierwszej drużynie, które miałem przychodząc tutaj jako 14-latek - powiedział zawodnik na oficjalnej stronie internetowej klubu.

24-latek podkreślił, że powrót do Legii to był jeden z jego sportowych celów. - Dojrzałem na swojej pozycji, będę chciał wnieść dużo zaangażowania i bramek. Jestem napastnikiem bazującym na cechach wolicjonalnych, ale też dobrze czującym się w polu karnym. Dam z siebie dużo, żeby mieć zaufanie trenera i kibiców - dodał.

