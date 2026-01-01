Od dekad stałym elementem noworocznych obchodów jest tradycyjny trening organizowany rokrocznie przez Cracovię. Na starcie 2026 roku nie doszło do żadnego wyłomu - wszyscy związani z "Pasami" ponownie zgromadzili się na obiekcie przy ulicy Józefa Kałuży, by tuż po godzinie 12:00 rozpocząć celebrowanie nowego roku.

Tegoroczny trening noworoczny Cracovii był wyjątkowym wydarzeniem. Wszystko ze względu na nadchodzące obchody 120-lecia założenia klubu. Wokół tego toczyła się więc celebracja tradycyjnego treningu, w którym naprzeciw siebie stanęli zawodnicy pierwszej drużyny Cracovii oraz trzecioligowych rezerw "Pasów".

Piłkarze obu drużyn wystąpili w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach, które odnosiły się do przeszłości Cracovii. Tak więc pierwsza drużyna "Pasów" wystąpiła w specjalnych retro strojach w biało-czerwone pasy, natomiast ich odpowiednikom przypadły odpowiednio wystylizowane błękitne stroje z białym poprzecznym pasem - tak właśnie wyglądały pierwsze stroje klubu powstałego w 1906 roku.

Noworoczny trening Cracovii przeszedł do historii. Powrót Kamila Glika głównym wydarzeniem

Zawodnicy i kibice Cracovii co roku wypatrują zawodnika, któremu przypadnie zaszczyt bycia strzelcem symbolicznego, pierwszego gola dla Cracovii w Nowym Roku. Tym razem padło na reprezentującego rezerwy "Pasów" Jędrzeja Strózika. 22-latek już w 2. minucie spotkania strzałem z dystansu pokonał Konrada Cymerysa.

Niespełna cztery tysiące kibiców zgromadzonych na trybunach łącznie obejrzało aż 14 trafień, które padły w przeciągu 40 minut tego spotkania. Mecz jak zwykle był rozgrywany w luźnej atmosferze, zawodnicy nierzadko występowali na innych pozycjach, niż zazwyczaj. Nie zabrakło również nieoczekiwanych gości. W pierwszym zespole Cracovii wystąpili m.in. legenda klubu i obecny trener bramkarzy Marcin Cabaj, sędzia tego meczu Sławomir Steczko czy Michał Ciejka - gracz z rocznika 2015.

Sporym wydarzeniem był powrót do gry Kamila Glika. Były reprezentant Polski wraz z m.in. Mateuszem Klichem rozpoczął trening noworoczny grając od pierwszej minuty. Środkowy defensor tym samym powrócił do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej urazem kolana. Kibice po raz ostatni jedną z legend polskiej kadry mogli obserwować ponad rok temu.

Cracovia - Cracovia II 10:6 (2:4).

Bramki: Cracovia - Konrad Golonka (3), Oskar Wójcik (19), Michał Ciejka (21), Karol Knap (22), Mateusz Klich (28), Sławomir Steczko (32-karny), Sebastian Madejski (37, 40), Marcin Cabaj (38), Otar Kakabadze (40); Cracovia II - Jędrzej Strózik (2), Dawid Kaczor (14, 16), Fabian Sowiecki (20), Paweł Jakubczyk (24), Konrad Golonka (33).

Grano dwa razy po 20 minut.

Kamil Glik podczas treningu noworocznego Cracovii KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI Newspix.pl

Kamil Glik zostaje w Cracovii Grzegorz Wajda East News

Kamil Glik Foto Olimpik/NurPhoto AFP