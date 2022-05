Nowi sędziowie zadebiutują w PKO Ekstraklasa. Najmłodszy w lidze!

Na sobotnie mecze wyznaczeni zostali dwaj sędziowie, którzy zadebiutują w PKO Ekstraklasie. Piotr Urban będzie rozjemcą meczu Wisła Płock - Stal Mielec, natomiast Patryk Gryckiewicz poprowadzi spotkanie Górnik Łęczna - Jagiellonia Białystok.

Do tej pory obaj sędziowie uczestniczyli w meczach PKO Ekstraklasy w roli arbitrów technicznych, a Piotr Urban raz zasiadł w wozie VAR. W kończącym się sezonie sędziowie, którzy na co dzień prowadzili mecze w Fortuna I lidze musieli zebrać dobre oceny, skoro otrzymali debiutanckie spotkania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w kraju.

Patryk Gryckiewicz zadebiutuje w PKO Ekstraklasie

Patryk Gryckiewicz, który pochodzi z Torunia urodził się 26 czerwca 1995 roku (26 l.) i jak się okazuje będzie najmłodszym sędzią, jaki w tym sezonie poprowadzi mecz PKO Ekstraklasy. Do tej pory najmłodszym był Damian Sylwestrzak, który w marcu ukończył 30 lat, a od początku roku jest sędzią międzynarodowym.

Młody sędzia z Torunia jest uważany za perspektywicznego i dobrze rokującego arbitra. Do tej pory torunianin poprowadził 20 meczów Fortuna I ligi, 17 II ligi i sześć spotkań Fortuna Pucharu Polski, a także 12 Centralnej Ligi Juniorów.

Patryk Gryckiewicz odkąd pojawił się w III lidze, dość szybko znalazł uznanie wśród szkoleniowców KS PZPN. We wspomnianych rozgrywkach zadebiutował w 2018 roku, a już po sezonie awansowano go do II ligi, gdzie spędził rok. Po przeprowadzeniu 13 spotkań na tym szczeblu rozgrywkowym, Gryckiewicz otrzymał debiutancki mecz w Fortuna I liga - było to pod koniec 2020 roku.

Piotr Urban nowym sędzią w PKO Ekstraklasie

Piotr Urban pochodzi z Legionowa i urodził się 15 lutego 1987 roku (35 l.). W swojej dotychczasowej karierze poprowadził 51 spotkań Fortuna I liga, 20 II ligi i pięć spotkań Pucharu Polski. Dodatkowo sędziował 15 meczów Centralnej Ligi Juniorów.

Zdjęcie Piotr Urban zadebiutuje w PKO Ekstraklasa / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL/NEWSPIX.PL / Newspix

Piotr Urban podobnie, jak Gryckiewicz przez tylko jeden sezon był w III lidze. Gdy awansował do II, to już po kilku meczach otrzymał nominację na spotkanie I ligi. Był to zatem szybki i bardzo duży przeskok. Teraz po kilku latach otrzymał szansę, która otwiera mu ścieżkę do pozostania dłużej w PKO Ekstraklasie.

Nowi sędziowie na dłużej w PKO Ekstraklasie?

Trudno w tym momencie powiedzieć, czy Patryk Gryckiewicz i Piotr Urban w przyszłym sezonie będą ‘stałymi bywalcami’ na boiskach PKO Ekstraklasy. Pewne jest to, że jako sędziowie z grupy Top Amator A mają uprawnienia do prowadzenia meczów na tym szczeblu rozgrywkowym. W ostatnich latach można było zaobserwować trend, że sędziowie którzy debiutowali w ekstraklasie w ostatniej kolejce, w następnym sezonie stawali się regularnymi arbitrami PKO Ekstraklasy.

Z pewnością nowi sędziowie są potrzebni w PKO Ekstraklasie, gdyż notorycznie na polskich boiskach widzimy tych samych arbitrów, a w dotychczasowych 33 kolejkach mecze prowadziło zaledwie 21 sędziów, z czego Paweł Gil i Mariusz Złotek poprowadzili tylko po jednym meczu. Wojciech Myć był rozjemcą w dwóch spotkaniach, a Łukasz Szczech w trzech.

Nowi sędziowie zadebiutują w PKO Ekstraklasa. Nie wszystkie mecze z systemem VAR

W sobotnim spotkaniu Górnik - Jagiellonia, Patrykowi Gryckiewiczowi asystować będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Damian Gawęcki. Z kolei w meczu Wisła - Stal, Piotrowi Urbanowi asystować będą Arkadiusz Kamil Wójcik i Tomasz Niemirowski. Sędzią technicznym będzie Konrad Gąsiorowski.

Oba te spotkania odbędą się bez udziału systemu VAR, gdyż wszystkie mecze ostatniej kolejki zostaną rozgrane o tej samej porze, a PZPN dysponuje zaledwie czterema wozami VAR.

