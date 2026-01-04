Nowe porządki Papszuna. Trener Legii zdecydował. Legenda poza sztabem szkoleniowym

Papszun nowym szkoleniowcem Legii został 19 grudnia. To nowy rozdział w historii stołecznego klubu. Wiadomo bowiem było, że wraz z przyjściem 52-letniego trenera mocno zmieni się też sztab szkoleniowy.

Nie brakowało pogłosek, kto opuści klub, a kogo dobierze Papszun. W sobotę Legia poinformowała, że z Legią rozstają się Arkadiusz Malarz, trener bramkarzy i Grzegorz Mokry, asystent trenera. Media sugerowały, że jednym z nowych ludzi będzie Marek Wasiluk, były piłkarz m.in. Jagiellonii, Śląska, Cracovii czy Widzewa, potem trener młodzieży w klubie z Białegostoku i ekspert telewizyjny.

I to się potwierdziło w niedzielę, kiedy Legia opublikowała cały skład sztabu szkoleniowego - od głównego trenera, przez asystentów, analityków, fizjoterapeutów, psychologa, szefa kuchni po kitmena. W sumie w sztabie jest 28 osób. To najwięcej z klubów ekstraklasy.

Oprócz Wasiluka nowymi twarzami są na przykład Artur Węska, który ostatnio pracował w Rakowie z Papszunem, a za zdrowie mentalne legionistów będzie odpowiadał Paweł Frelik, też współpracujący ze szkoleniowcem w częstochowskim klubem. Pozostał za to Inaki Astiz, który przez lata był asystentem, a po odejściu Edwarda Iordanescu tymczasowo prowadził drużynę.

Krzysztof Dowhań poza sztabem Legii

Do Legii dołączył też Maciej Kowal, który przez trzy lata szkolił bramkarzy w Rakowie. Do czerwca 2025 roku tę rolę pełnił Krzysztof Dowhań, a zaczął w 2001 roku. Ostatnie pół roku był koordynatorem bramkarzy, ale teraz w sztabie szkoleniowym się nie znalazł. Warszawski klub podkreśla jednak, że "Dowhań pozostaje w strukturze klubu, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie szkolenia bramkarzy."

Sztab Legii Warszawa: Marek Papszun (trener), Artur Węska (asystent trenera), Inaki Astiz (asystent trenera), Marek Wasiluk asystent trenera, Maciej Kowal (trener bramkarzy), Paweł Szajewski (asystent trenera bramkarzy), Michał Garnys (trener przygotowania motorycznego), Sebastian Bascon Lopez (trener przygotowania motorycznego), Łukasz Cebula (analityk), Maciej Krzymień (analityk), Bartłomiej Kuźma (analityk), Paweł Frelik (trener mentalny), Bartosz Bibrowicz (szef działu motoryczno-medycznego), Konrad Paśniewski (dyrektor drużyny), Paweł Feliciak (kierownik drużyny), Mateusz Dłutowski (lekarz), Marcin Tusiński (lekarz), Bartosz Kot (szef fizjoterapeutów), Kacper Balcerak (fizjoterapeuta), Maciej Treutz-Kuszyński (fizjoterapeuta), Giovani Mangano (fizjoterapeuta), Jakub Wyłupek (fizjoterapeuta), Michał Matuszewski (szef kuchni), Wojciech Wincenciak (kucharz), Urszula Somow (dietetyk), Piotr Żmijewski (kierownik LegiaLAB), Sebastian Wołowicz (kitman), Piotr Kubeł (kitman).

