Nowe kluby, stare miejsca. Coraz więcej "bezdomnych" drużyn w Ekstraklasie

Michał Przybycień Ekstraklasa

Chrobry Głogów jest bardzo blisko awansu do PKO Ekstraklasy. Jeśli to się uda, może stać się kolejną drużyną, która rozgrywać będzie mecze domowe poza swoim stadionem. Ma to być obiekt w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie występuje też Warta Poznań. Sytuacja kuriozalna, ale polska liga już nie takie sytuacje widziała.

Zdjęcie Jeśli piłkarze Chrobrego Głogów awansują do PKO Ekstraklasy, będą występować w Grodzisku Wielkopolskim / Grzesiek Jedrzejewski / 058sport.pl / Newspix