Andrzej Klemba: To będzie pana pierwszy pełny sezon w roli większościowego właściciela Widzewa. Jakie towarzyszą emocje?

Robert Dobrzycki, CEO i współwłaściciel Panattoni w Europie, Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Indiach: Nie mogę się doczekać, ale trochę się boję, trochę jestem zdenerwowany, bo było bardzo dużo zmian. W końcówce poprzedniego sezonu zadaniem było utrzymanie i to zostało zrealizowane, ale myśleliśmy już o kolejnych rozgrywkach i letnim okienku transferowym. To taki mój pierwszy test osobiście, więc jestem podekscytowany. Zespół jest prawie zbudowany, jeżeli chodzi o transfery, ale jeszcze kilka zostało do zrobienia. W tym składzie drużyna zagra pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.

Sparingi wyglądały obiecująco…

- Jakość drużyny poszła w górę a szczególnie na skrzydłach. Więc powinno być dużo lepiej, ale ciekawe jak się przełoży na mecze o punkty. Chciałbym widzieć w drużynie walkę od pierwszego do ostatniego gwizdka. I nawet nie trzeba specjalnie w szatni motywować drużyny, bo sama konkurencja pomiędzy zawodnikami powinna wywołać sportową presję. Może coś nam nie wyjść, ale motywacja musi być na najwyższym poziomie.

Widzew pierwszy raz tak szalał na rynku transferowym. Dziesięć wzmocnień i prawie 3,5 mln euro na transfery robi wrażenie. Dyrektor sportowy miał wolną rękę?

- Jesteśmy non-stop w kontakcie, ja, Michał [Rydz, prezes Widzewa - przyp. red.] i Niko [Mindaugas Nikolicius], jeżeli chodzi o transfery. Staramy się nie mieć ograniczeń finansowych, ale patrzymy na pieniądze. Chcemy też być przygotowani na okazje, jeśli takie pojawią się na rynku, ale przede wszystkim skupiamy się na jakości. Można też znaleźć odpowiednich zawodników bez dużych wydatków. Choć część piłkarzy rzeczywiście sporo nas kosztowała, ale najważniejsza jest jakość, bo to opłaci się w dłuższym okresie. Jeśli chodzi o nowych zawodników, to niemal na każdą pozycję pozyskaliśmy właśnie tych, których chcieliśmy. Było dużo dyskusji publicznej na temat różnych piłkarzy, że ten powinien przyjść, a przychodzi inny. Patrząc jednak od środka, wszystkie transfery są bez kompromisu i przemyślane.

To mi się podoba w naszym pionie sportowym, że podchodzimy do tego jak chce Widzew, a nie otoczenie.

Pana przyjście sprawiło, że oczekiwania nie tylko kibiców Widzewa są bardzo duże. Rośnie kolejna siła w ekstraklasie?

- Presja będzie w krótkim okresie. Na początku mogą być błędy, niepowodzenia, choć mam nadzieję, że będzie ich jak mniej. W dłuższym okresie jednak nie czuję presji, bo takie mam podejście do tego projektu.

Minęło już sto dni w roli właściciela Widzewa. Do tej pory był pan przedsiębiorcą nie tak bardzo rozpoznawalnym, ale teraz to się chyba zmieniło?

- Na pewno to jest inna sytuacja. Mój biznes można prowadzić bez presji zewnętrznej. Jestem zaskoczony tym, że powstaje wiele alternatywnych rzeczywistości związanych z Widzewem, które nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje. Choćby transfery, kto przychodzi, kto nie przychodzi, kto już przyszedł, a dlaczego ten nie przychodzi. Wiem od wewnątrz, co się dokładnie dzieje i czasami jest dużo takiego opowiadania, chęci zaistnienia przez dziennikarzy, co ja nawet rozumiem. To rzeczywistość, z którą trzeba sobie radzić i nie ulegać presji. Widzę, że dyrektor sportowy ma świadomość, że budujemy Widzew na naszych zasadach.

Pozyskaliśmy zawodników o określonym profilu i w dość młodym wieku. Nie dość, że poprawiamy jakość dzisiaj, to chcemy, żeby to była inwestycja w przyszłość.

Stał się pan bardziej rozpoznawalny? Inni biznesmeni pytają pana o Widzew?

- Oj tak, dla niektórych to było zaskoczenie i pytali, dlaczego Widzew. Dla mnie to nie jest niespodzianka, bo ja zawsze byłem kibicem tego klubu. Ci, którzy są dalej od sportu, piłki, pytają się, czy to ma sens. A ja odpowiadam, że chcę coś zrobić w biznesie sportowym. Chcę coś zostawić po sobie i traktuję to jako inwestycję. Udowodnić, że może coś działać w normalny sposób. Ja tak podchodziłem do swojego biznesu i pokazałem, że można go zrobić od zera. Mam nadzieję, że tak też uda się z Widzewem. To była drużyna środka tabeli, ale wierzę, że da się osiągnąć sukces i wprowadzić na te same tory, na których był w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Mam nadzieję, że tradycja nam pomoże, będziemy sobie o niej przypominać, ale skupiłbym na tym, co przed nami. Chciałbym zbudować coś nowego na kolejne lata.

Nie wiem, czy sam pan prowadzi media społecznościowe, ale jak pojawiają się nawet wpisy biznesowe na pańskim koncie, to pod nim większość komentarzy pochodzi od kibiców Widzewa.

- Rzeczywiście tak jest. Popularności moich tweetów bardzo wzrosła, od kiedy wszedłem do Widzewa. Zasięgi właściwie każdego są dużo większe niż do tej pory.

Wiemy, ile Widzew zrobił transferów, ile mniej więcej wydał na nie pieniędzy, ale mniej się mówi o celach.

- Mój cel to jest oczywiście grać lepiej, być na wyższej pozycji niż w poprzednim sezonie. To jest takie minimum. Nie chcę pompować balonika, bo jest trudno w pół roku zmienić drużynę, żeby grała o najwyższe cele. Choć oczywiście mam nadzieję, że tak będzie. Chcemy grać o górną połowę tabelę i wierzę, że będzie to tak wysoko, jak się da. Oczekiwania są spore. Wiem mniej więcej, co będzie uznane za sukces, a co będzie uznane za porażkę.

Po wygranej w sparingu 7:1 z Jagiellonią Białystok to czołowa czwórka wydaje się naturalna?

- Już w drugiej kolejce znów zmierzymy się z tą drużyną. Mam nadzieję, że będziemy zmotywowani do tego meczu, bo oni na pewno.

Ponoć jeszcze trzy transfery są w planach?

– Tak, napastnik, defensywny pomocnik i środkowy obrońca. To są jeszcze trzy transfery, które chcemy przeprowadzić w tym okienku.

Mariusz Stępiński już nie wchodzi w grę?

- To jest jedna z tych alternatywnych rzeczywistości. Lubimy Mariusza Stępiński, ale od jakiegoś czasu tego tematu już naprawdę nie ma. Szukamy innej dziewiątki.

Coś pana szczególnie zaskoczyło w tym piłkarskim biznesie?

- Za wcześnie, żeby jeszcze mówić o tym. Ten sezon pokaże nam, jak na wyniki przekłada się to, co zrobiliśmy w okienku transferowym, które wydaje się udane. Wtedy będę mógł więcej powiedzieć. Na dziś w miarę jest to, co myślałem, że będzie.

