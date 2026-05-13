Nominacja dla Papszuna, a to nie koniec. Wszystko jasne. Oficjalny komunikat Legii

Legia Warszawa przez długi czas realnie spoglądała do strefy spadkowej. Praca Edwarda Iordanescu i Inakiego Astiza nie dawała bowiem zbyt dobrych wyników. Sytuacja zmieniła się dopiero po przyjściu Marka Papszuna. Szkoleniowiec zdecydował się odejść z Rakowa Częstochowa na rzecz Legii Warszawa.

Dzięki temu od stycznia pracuje już w klubie ze stolicy. Efekty tej pracy są widoczne także w tabeli. "Wojskowi" bowiem wykaraskali się z ogromnych tarapatów i do utrzymania w rozgrywkach potrzebują już naprawdę niewiele. Właściwie trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Legia spada z ligi.

Augustyniak zostaje w Legii. Jest komunikat

Praca Papszuna została także doceniona przez kapitułę wybierającą kandydatów do nagrody dla trenera sezonu. Szkoleniowiec Legii znalazł się na liście obok czterech innych kandydatów. Jego nominacja wzbudziła żywe dyskusje. Krytyczny głos w sprawie zabrał nawet Zbigniew Boniek.

Podobnie jest także w kontekście przyszłości Rafała Augustyniaka. Głosy są mocno podzielone. Legia zdecydowała się jednak przedłużyć jego umowę. Oficjalny komunikat dostaliśmy w środę 13 maja. Reprezentant Polski otrzymał kontrakt do końca sezonu 2026/2027.

"Jeden z kapitanów Legii Warszawa, Rafał Augustyniak, przedłużył z klubem kontrakt do końca sezonu 2026/27 roku z opcją przedłużenia" - czytamy w komunikacie. - Dziękuję za zaufanie zarządowi i trenerowi. Życzę sobie dużo zdrowia, by pomagać zespołowi - powiedział Augustyniak cytowany przez klubowe media.

