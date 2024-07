Niezwykle skuteczny napastnik zmienia klub. Złożył hołd polskim bohaterom

NAC Breda to najbardziej polski z holenderskich klubów. Na boisku i poza nim. W klubie, jako asystent trenera pracuje Tomasz Kaczmarek, w letnim oknie transferowym został pozyskany bramkarz Daniel Belica, dziś dołączył do nich Kacper Kostorz 25-letni napastnik podbił w poprzednim sezonie zaplecze holenderskiej Eredivisie w barwach FC Den Bosch. Mimo niskiej pozycji tego zespołu w tabeli, on zdobył 16 bramek i w jednym z plebiscytów został wybrany najlepszym piłkarzem ligi.

