Niewiarygodny mecz Legii o Europę. Dzień później takie wieści. Wielki ruch w stolicy

Rafał Sierhej

Legia Warszawa po niezwykle emocjonującym dwumeczu ze szkockim Hibernian zapewniła sobie prawo gry w Lidze Konferencji Europy. Radość po dogrywce w spotkaniu rewanżowym w Warszawie była ogromna. Jak się okazuje, to nie koniec dobrych wieści dla fanów "Wojskowych. Według Tomasza Włodarczyka umowę z klubem niebawem przedłuży lider defensywy - Steve Kapuadi.

Dla Legii Warszawa największym celem na początek sezonu było oczywiście zapewnienie sobie prawa gry w europejskich pucharach. Początkowo istniała szansa, że "Wojskowi" zagrają w Lidze Europy, a więc na drugim poziomie europejskich rozgrywek, ale po nieoczekiwanej porażce z ekipą z Larnaki stało się jasne, że w najlepszym przypadku drużyna Iordanescu będzie rywalizować w Lidze Konferencji Europy.

Aby tak się jednak stało, trzeba było przejść przez ostatni dwumecz. Los był dość łaskawy, bo Legia trafiła w finale barażów na szkockie Hibernian. Pierwszy mecz "Wojskowi" wygrali na wyjeździe 2:1 i wydawało się, że w Warszawie pozostanie już tylko dopełnienie formalności. Nic bardziej mylnego, Szkoci przyjechali do stolicy z wielką wiarą we własne umiejętności i nadzieją na awans.

Kapuadi zostaje w Legii. Rozmowy na finiszu

Nie zmienił tego nawet fakt, że to Legia pierwsza strzeliła gola. Zrobił to Wahan Biczachczjan, co sprawiało, że na przerwę "Wojskowi" schodzili, prowadząc w dwumeczu 3:1. Wówczas wydawało się, że tylko kataklizm może im zabrać awans do fazy ligowej. Ten przez ponad pół godziny miał miejsce, bo w 61. minucie było 3:1 dla gości i wówczas Legia wisiała nad przepaścią. W doliczonym czasie gry Elitim doprowadził do dogrywki, a w tejże Rajović zapewnił awans gospodarzom.

Po meczu z kibicami pożegnał się Jan Ziółkowski, który udał się na badania medyczne do Rzymu. Jak się okazuje, są jednak także dobre wieści w kontekście budowy środka defensywy. Umowę z klubem ma bowiem przedłużyć Steve Kapuadi. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" informuje o porozumieniu z liderem obrony aż do 2028 roku.

"Według naszych informacji Kapuadi przedłuży na dniach swój kontrakt z Legią. Jego nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2028 roku. Jak słyszymy, rozmowy w tej sprawie są już na finiszu" - przekazał dziennikarz. Kapuadi w Legii występuje od sierpnia 2023 roku. Zagrał dla "Wojskowych" już w 88 meczach, strzelił sześć goli i dwukrotnie asystował.

