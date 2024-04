Niewesołe święta Korony, celne ciosy Widzewa. Gol Klimka wisienką na torcie

Ani jedna bramka nie padła za to w późniejszej potyczce Stali Mielec z Lechem Poznań - gospodarze po raz kolejny pokazali, że są w stanie mocno stawiać się drużynom aspirującym do tytułu mistrzowskiego. Potem zaś, równo o godz. 17.30, zaczęło się starcie Widzewa oraz Korony ...

PKO BP Ekstraklasa. Widzew Łódź - Korona Kielce: Przebieg i wynik meczu

Jako pierwsi naprawdę dobrą szansę mieli gospodarze - po wrzutce w pole karne Korony naprawdę niewiele brakowało, aby do piłki - w zasadzie na półwślizgu - dotarł Rondić. Ostatecznie jednak futbolówka przeleciała obok słupka, a całość asekurował Kwiecień.

Kolejne minuty przyniosły pewne ożywienie w szeregach Korony , ale inicjatywa szybko wracała do podopiecznych Daniela Myśliwca. Gdy na zegarze powoli wybijał kwadrans, ciekawego zagrania próbował Klimek, jednakże jego uderzenie, które miało być chyba wrzutką na głowę któregoś z kolegów, zostało wybite przez golkipera.

W końcu w 30. minucie nieco większe zamieszanie nastąpiło w "szesnastce" Widzewa - po rzucie rożnym piłka została wybita pod nogi Błanika, który oddał strzał... ponownie wybity poza pole karne. Po kolejnej próbie gości futbolówka wylądowała na poprzeczce, a następnie do akcji wkroczyli sędziowie VAR - badano potencjalny rzut karny po możliwym faulu Ciganiksa, natomiast koniec końców arbitrzy nie dopatrzyli się przewinienia.

W 36. minucie "Scyzoryki" spróbowały kolejnej szansy - najpierw jednak przyblokowany został strzał Błanika, a następnie próba Podgórskiego. Obrona "Widzewiaków" tym razem okazała się nie do spenetrowania i wkrótce potem gra wróciła w okolice środkowej strefy boiska.

Z kolei w 43. minucie następnego uderzenia z dystansu próbował Pawłowski. Futbolówka nie miała jednak szans wpaść "za kołnierz" Dziekońskiego, przelatując ponad prawym słupkiem. Wydawało się, że do przerwy nic się już nie wydarzy, ale w pierwszej minucie doliczonego czasu Alvarez otrzymał długie podanie, podprowadził piłkę w stronę bramki i doskonale dograł do Rondicia, który bez problemu z bliska dokonał "egzekucji". Tym samym gracze Widzewa zeszli do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.