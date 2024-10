Nieudany zamach na fotel lidera Ekstraklasy. Marciniak wrócił i "skasował" gola

Kto jeszcze pamięta, że Śląsk Wrocław to aktualny wicemistrz Polski? Ekipa Jacka Magiery w aktualnej tabeli PKO Ekstraklasy nadal zajmuje drugie miejsce. Tyle że tym razem na przeciwległym biegunie - licząc od dna. Wrocławianie wyprzedzają jedynie Puszczę Niepołomice .

W pięciu poprzednich kolejkach "Medaliki" zanotowały komplet wygranych z bilansem bramkowym 10:1. Wrocławianie mieli nieco skromniejszy powód do optymizmu - w poprzedniej serii gier odnieśli premierowy w tym sezonie triumf. Niewiele, ale miał to być pierwszy krok do odwrócenia złej karty.