Nieudany zamach na fotel lidera. Dwa ciosy w Zabrzu i koncert jednego aktora

Stawkę tego spotkania określiły klarownie wydarzenia z Białegostoku . Liderująca Jagiellonia uległa u siebie Cracovii 1-3. To oznaczało, że w przypadku wygranej w Zabrzu na pierwsze miejsce w tabeli wysuwa się Śląsk Wrocław .

Przed ekipą Jacka Magiery stało jednak wyjątkowo niełatwe zadanie. Pełną pulę trzeba było zgarnąć na trudnym terenie, w dodatku przy 20-tysięcznej publice zagrzewającej do walki rywala.

W jesiennym starciu obu zespołów padł wynik 1-1. Górnik przegrywał do ostatnich chwil meczu, wyrównującego gola zdobywając rzutem na taśmę. Żądza rewanżu tym razem miała więc dla gości podwójny wymiar.

Kamil Lukoszek w roli głównej. Premierowe trafiania na wagę triumfu

W pierwszych fragmentach meczu wizualną przewagę osiągnęli wrocławianie. Nie przełożyło się to jednak na korektę rezultatu. Stopniowo do głosu zaczęął jednak dochodzić drużyna Jana Urbana. I przyniosło to efekt jeszcze przed przerwą.