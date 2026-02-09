Nieudany szturm na fotel lidera. Koniec passy beniaminka. Zdecydował złoty cios

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Piast Gliwice pokonał 1:0 Wisłę Płock na zakończenie 20. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem wieczoru okazał się Jorge Felix, który w 70. minucie rozstrzygnął losy spotkania. Wygrana gospodarzy oznacza koniec fantastycznej passy beniaminka. Ekipa z Mazowsza serię potyczek bez porażki zatrzymała na 11, niwecząc jednocześnie szansę powrotu na fotel lidera.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę głową w trakcie meczu, w tle widoczni sędzia i inni zawodnicy. Sylwetki zawodników dynamicznie skręcone, piłka unosi się nad ich głowami.
Marcus Haglind-Sangre (z lewej) kontra Jorge FelixMarcin BulandaNewspix.pl

Beniaminek z Płocka zameldował się na Górnym Śląsku w jednym celu - zgarnąć komplet punktów i wrócić na fotel lidera. Aby plan się powiódł, należało zgarnąć pełną pulę. Ale teren był tym razem wyjątkowo trudny, ledwie sześć dni wcześniej poległ tutaj przecież broniący tytułu Lech Poznań (0:1).

Piast potrzebuje tlenu, by sukcesywnie oddalać się od strefy spadkowej. Przed tym spotkaniem dzieliły go od niej tylko trzy punkty. Na dodatek trzeba się było zmierzyć z zespołem, który miał na koncie passę 11 meczów bez porażki.

Przeciąganie liny przez 70 minut. Potem złotym strzałem wyjaśnia wszystko Jorge Felix

Od pierwszych minut przewagę optyczną osiągnęli gospodarze. Atak pozycyjny prowadzili modelowo. Tyle że w końcowej fazie natarcia nic z tego nie wynikało.

"Nafciarze" postawili na zmasowaną defensywę i taka taktyka długo przynosiła efekt. Ale tylko w destrukcji. Potencjał ofensywny Wisły był w tym spotkaniu niemal niedostrzegalny.

To jednak płocczanie bliscy byli objęcia prowadzenia w 37. minucie. Na indywidualną szarżę zdobył się wówczas Żan Rogelj. Po udanym dryblingu oddał kąśliwy strzał, ale futbolówka zatrzymała się na poprzeczce.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron znów śmielej do ataku ruszył Piast. Defensorzy gości nie pozwalali sobie jednak na moment dekoncentracji. Aż do 70. minuty.

    Wtedy właśnie przed polem karnym piłkę otrzymał Jorge Felix. Następnie wymienił ją z Hugo Vallejo i zdecydował się na płaskie uderzenie. Rafał Leszczyński nie miał w tej sytuacji szans na skuteczną interwencję.

    Jak się okazało, to było uderzenie na wagę kompletu punktów. Ekipa Mariusza Misiury nie była w stanie zdobyć się na efektywny odwet. Gliwiczanie pilnowali korzystnego rezultatu z pełną determinacją i nie pozwolili zrobić sobie krzywdy.

    W ten sposób kończy się znakomita seria wiślaków. Złośliwi wytykali im, że z 11 nieprzegranych potyczek aż osiem zremisowali. Co z tego, skoro wywindowało ich to na sam szczyt tabeli. Do następnej kolejki muszą jednak zadowolić się pozycją wicelidera.

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      20. Kolejka
      09.02.2026
      19:00
      Zakończony
      Jorge Felix
      70'
      Piast Gliwice
      Wisła Płock
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Piast Gliwice
      1 - 0
      Wisła Płock
      Posiadanie piłki
      57%
      43%
      Strzały
      16
      9
      Strzały celne
      3
      4
      Strzały niecelne
      8
      3
      Strzały zablokowane
      5
      2
      Ataki
      125
      91
      Piłkarz w niebiesko-czerwonym stroju rozkłada ramiona na tle siatki bramki, z widocznym uśmiechem na twarzy, za nim znajduje się inny zawodnik, elementy stadionu w tle, klimat celebracji gola.
      Jorge Felix, bohater poniedziałkowego spotkania Michal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
      Mężczyzna w kurtce sportowej z herbem klubu Wisła Płock, wykonujący gest trzema palcami, stoi na tle metalowych barierek, w tle widoczne są rozmazane sylwetki innych osób.
      Nie tym razem, panie trenerze. Beniaminek pod wodzą Mariusza Misiury nie sięgnął po trzy punkty Jarek PraszkiewiczPAP
