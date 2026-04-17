Nieudany skok na fotel lidera. Legia ucieka przed zagładą. Złoty cios zdecydował

Łukasz Żurek

Legia Warszawa pokonała 1:0 Zagłębie Lubin w 29. kolejce Ekstraklasy. O losach spotkania przesądził gol Rafała Adamskiego zdobyty jeszcze przed przerwą. Stołeczna ekipa zrewanżowała się rywalom za jesienną przegraną i zanotowała właśnie 10. z rzędu mecz bez porażki. "Miedziowi" nie wykorzystali szansy na objęcie pozycji lidera, ale wciąż liczą się w batalii o tytuł.

Filip Kocaba w pomarańczowym stroju kopie Pawła Wszołka w białej koszulce podczas meczu Legia-Zagłębie.
Filip Kocaba (z lewej) kontra Paweł Wszołek. Ekipa z Lubina zagrała w stolicy bez cienia respektu

Piłkarze Zagłębia Lubin pojawili się przy Łazienkowskiej po to, by wyjechać ze stolicy w roli lidera. Warunek do spełnienia był tylko jeden - klarowny, co nie znaczy, że prosty. Należało sięgnąć po pełną pulę.

Legia z kolei mierzyła w 10. mecz z rzędu bez porażki. Trener Marek Papszun powtarza do znudzenia, że każde spotkanie do końca sezonu jest dla jego zespołu jak finał. Strefa spadkowa wciąż znajduje się tuż za plecami drużyny umykającej przed katastrofą.

Już w pierwszych minutach goście mogli wyjść na prowadzenie. Kąśliwe uderzenie z kilkunastu metrów oddał Adam Radwański. Na posterunku był jednak Otto Hindrich.

Legia odpowiedziała groźną sytuacją po rzucie rożnym. Głową strzelał Mileta Rajović i niewiele brakowało, by piłka znalazła się w siatce. Ofiarną interwencją zapobiegł temu Jasmin Burić.

Warszawianie wyszli jednak na prowadzenie jeszcze przed upływem półgodziny gry. Po kolejnej centrze z kornera głową tym razem uderzał Kamil Piątkowski. Tuż przed linią bramkową kierunek lotu piłki zmienił jeszcze Rafał Adamski i było 1:0!

Dla Piątkowskiego ta asysta to odkupienie win. W jesiennym starciu obu zespołów przeżył koszmar. Najpierw zaliczył trafienie samobójcze, a w 45. minucie zobaczył czerwoną kartkę. Legia przegrała tamto spotkanie 1:3.

Druga odsłona nie przyniosła spodziewanych emocji. Legioniści szukali okazji do zadania kolejnego ciosu, ale brakowało im argumentów czysto piłkarskich. Z kolei ekipa Leszka Ojrzyńskiego nie była w stanie zdobyć się na skuteczny odwet - dokładnie z tych samych powodów.

Gospodarze najbliższej drugiej bramki byli w 66. minucie. Lubinian ratowała wówczas poprzeczka po strzale Damiana Szymańskiego. Ale to był jedyny incydent, który w tej części gry mógł skutkować zmianą rezultatu.

Legia ma już na koncie serię 10 potyczek bez porażki. Mimo to jej przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko trzy punkty. To najlepiej obrazuje, jak zażarta walka toczy się o ocalenie przed degradacją. Decydująca faza tej kampanii dopiero nadciąga.

PKO Ekstraklasa
29. Kolejka
17.04.2026
20:30
Zakończony
Rafał Adamski
29'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Legia Warszawa
KGHM Zagłębie Lubin
Rezerwowi

Statystyki meczu

Legia Warszawa
1 - 0
KGHM Zagłębie Lubin
Posiadanie piłki
62%
38%
Strzały
13
8
Strzały celne
3
1
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
4
3
Ataki
63
29
piłkarz Legii Warszawa w białej koszulce z tatuażami na rękach wyraża emocje i triumf, zaciskając pięści na tle stadionu, z dymem pirotechnicznym unoszącym się w tle
Kamil Piątkowski zrehabilitował się za kompromitujący występ jesienią w Lubinie MACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl
Trener ubrany w czarną kurtkę i czapkę dynamicznie gestykuluje przy linii bocznej boiska, wskazując ręką kierunek, obok stoi sędzia z chorągiewką sygnalizacyjną, w tle rozmyte sylwetki kibiców na trybunach.
Trener Marek Papszun przez moment w roli skrzydłowego Leszek SzymańskiPAP
piłkarz w białej koszulce unosi nogę, próbując przejąć piłkę podczas dynamicznej akcji, otoczony przez dwóch zawodników w pomarańczowych strojach, z których jeden wyraża intensywne emocje na twarzy
Defensorzy Zagłębia robili na murawie sporo hałasu, ale Rafałowi Adamskiemu nie przeszkodziło to w zdobyciu jedynej bramki meczu Leszek SzymańskiPAP
