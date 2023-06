Nietypowe gratulacje dla Puszczy Niepołomice hitem w sieci. Co za historia

- Czuję ogromną satysfakcję. To nieprawdopodobne uczucie. Jestem tak dumny ze swoich zawodników! Co oni dzisiaj wykonali, to jest niebotyczne. Dokonali czegoś niemożliwego, tak się przynajmniej niektórym wydawało - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z reporterem Polsatu Sport .

Nietypowe gratulacje Zagłębia Lubin

Wśród licznych gratulacji dla Puszczy wyróżniło się Zagłębie Lubin. W dość specyficznym poście w mediach społecznościowych, wrzucając zdjęcie swojego zespołu, klub napisał "Gdyby nie oni to byśmy nie zapierdzielali w przyszłym sezonie do Niepołomic... Puszcza, gratulujemy!" .

Jest to nawiązanie do wypowiedzi byłego trenera "Miedziowych" Piotra Stokowca, który w rozmowie kibicami odgrażał się, że gdyby nie on i jego drużyna, musieliby "zapierdzielać do Niepołomic". I teraz los spłatał jemu i reszcie niedowiarków sporego figla.