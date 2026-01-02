Niespodziewany zwrot ws. Pietuszewskiego. Portugalczycy nie byli na to gotowi. "Na skraju załamania"
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że Oskar Pietuszewski w niedalekiej przyszłości stanie się trzecim Polakiem w barwach FC Porto. Negocjacje z klubem Kiwiora i Bednarka miały cechować się sporym obustronnym zainteresowaniem. Najnowsze doniesienia portugalskich mediów sugerują jednak, że rozmowy między Porto a Jagiellonią są "na skraju załamania". Jest pewien czynnik, który stanowi wyraźną kość niezgody między wspomnianymi zespołami.
To, że Oskar Pietuszewski w bliższej lub nieco dalszej przyszłości opuści szeregi Jagiellonii Białystok, jest niemal pewnie. Nastolatek, określony przez zagranicznych dziennikarzy jako jeden z bardziej obiecujących talentów swojego rocznika, znajduje się na radarze wielu europejskich gigantów futbolu.
Najbliżej pozyskania gwiazdora Ekstraklasy zdawało się był FC Porto. Nic dziwnego, bowiem klub ten zdążył już bardzo dobrze poznać się na świetnych umiejętnościach innych Polaków. Sam Pietuszewski również miał wyrażać zainteresowanie dołączeniem do właśnie tej ekipy. Wydawało się więc, że ewentualny transfer to jedynie kwestia czasu. W ostatnim czasie sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie.
Burza w Portugalii. Negocjacje ws. Pietuszewskiego wiszą na włosku
Na łamach profilu "Portugese Insider" pojawiły się doniesienia, jakoby negocjacje transferowe między FC Porto a Jagiellonią Białystok znajdowały się obecnie "na skraju załamania". Powodem ma być przedłużający się proces poszukiwania korzystnego porozumienia, co nie podoba się portugalskiej stronie negocjacji.
Na wspomniane doniesienia zdążył już zareagować Jakub Seweryn, a więc dziennikarz dobrze zorientowany w sprawach Jagiellonii Białystok. "No bardzo mi przykro. Chyba trochę się Portugalczycy za pewnie poczuli" - skomentował Seweryn. Przy okazji rozwiał on sensowność pojawiających się plotek o mocnym zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt. Jego zdaniem ruch ten nie byłby optymalną drogą rozwoju dla Oskara Pietuszewskiego, który potrzebuje regularnych występów. "Materace" takiej opcji z pewnością nie byłyby mu w stanie zagwarantować.
Jak prezentuje się więc obecna sytuacja Pietuszewskiego? Genialny 17-latek z kraju nad Wisłą cieszy się niewyobrażalnym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Jeśli temat przenosin do FC Porto faktycznie upadnie, z pewnością znajdą się inni chętni, gotowi spełnić finansowe oczekiwania "Dumy Podlasia". Ciężko jednak przewidzieć, czy ewentualne odejście Pietuszewskiego mogłoby dojść do skutku jeszcze podczas styczniowego okienka transferowego, czy też piłkarz na wyprowadzkę z kraju nad Wisłą będzie musiał poczekać nieco dłużej.