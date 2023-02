Niespodziewany prezent dla pięcioraczków. Skorzysta cała rodzina

Taki przypadek, jak w przypadku rodziny Clarke'ów, zdarza się raz na 52 miliony. Trzy dziewczynki i dwóch chłopców przyszło na świat przez cesarskie cięcie w 28. tygodniu ciąży. Rodzice - Dominika i Vince Clarke - wybrali dla nich imiona: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose i Arianna Daisy. Dzieci ważą od 710 do 1400 gramów i każde z nich mierzy ok. 40 centymetrów.