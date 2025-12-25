Niespodziewane wyznanie Polaka. Nagle zaczął mówić o Feio. Kibice będą w szoku

Jan Ziółkowski jest uznawany za jednego z bardziej obiecujących zawodników z kraju nad Wisłą. Raptem 20-letni defensor zdążył już wypłynąć na szerokie piłkarskie wody, a to za sprawą transferu, który miał miejsce w sierpniu tego roku.

W ramach transakcji, opiewającej na 6.6 mln euro, Ziółkowski zamienił bowiem Legię Warszawa na AS Romę. Dla młodego defensora, który zdążył zaliczyć już 3 spotkania w seniorskiej reprezentacji Polski, jest to duży awans sportowy.

Ziółkowski wciąż walczy o miejsce w rotacji swojej nowej ekipy. Nie tak dawno temu Polak zanotował pierwszy pełnowymiarowy występ, zbierając dość mieszane opinie. Włoscy dziennikarze nie spojrzeli na defensora przychylnym okiem, lecz w jego obronie momentalnie stanęli kibice, którzy uznali poczynania Ziółkowskiego za naprawdę udane.

20-latek wciąż ma jednak sporo do powiedzenia na temat swojej poprzedniej ekipy, w której to spędził on nieco ponad 2 sezony. Z jego słów możemy poznać dość ciekawe szczegóły dotyczące ówczesnego funkcjonowania "Wojskowych".

Ziółkowski naprawdę powiedział to o Goncalo Feio. Poszło w świat

Nie tak dawno temu Jan Ziółkowski udzielił wywiadu dla portalu "Eleven Sports". Podczas rozmowy z Mateuszem Święcickim młody reprezentant Polski postanowił opowiedzieć nieco o byłym już szkoleniowcy warszawskiej Legii - Goncalo Feio. Portugalczyk pracował w ekipie "Wojskowych" przez nieco ponad rok. Z nim to Legia zaliczyła między innymi pamiętną wygraną z Chelsea podczas dwumeczu Ligi Konferencji.

Większość kibiców PKO BP Ekstraklasy poznała Feio jako nieokrzesanego szkoleniowca o niezwykle wybuchowym temperamencie. Zupełnie inne spojrzenie na Portugalczyka ma jednak Ziółkowski, który wspomina pracę z nim w samych superlatywach.

"Odmienił moją karierę o 180 stopni, postawił na mnie, uwierzył w mój potencjał. Na dziś mogę mu tylko podziękować, bo między innymi dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Trener Feio był najlepszym, co wydarzyło się dla młodych zawodników Legii. Jego etyka pracy z młodzieżą to coś niewiarygodnego" - mówił wyraźnie wdzięczny Ziółkowski.

Później reprezentant przytoczył anegdotę, której bohaterami byli inni, jeszcze młodsi od niego zawodnicy. Według słów Ziółkowskiego Goncalo Feio zawsze wspierał aspirujących piłkarzy pojawiając się osobiście na treningach młodzieżowców, nawet w tych dniach, w których pierwsza drużyna miała do rozegrania swoje mecze. W oczach byłego piłkarza Legii był to wyraźny sygnał wiary, jaką Portugalczyk pokładał w swoich młodych podopiecznych.

Obecnie Feio pełni rolę trenera Radomiaka Radom. Poprowadził on tę drużynę w 5 spotkaniach, notując bilans: 3 wygranych, 1 remisu oraz 1 porażki. Radomiak udał się na przerwę zimową jako 7. ekipa w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Paweł Wszołek i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Goncalo Feio FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Goncalo Feio i Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda East News

