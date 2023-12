Niespodzianka w Łodzi - ostatni zespół zatrzymał Legię. Gol 19-latka

ŁKS rozpoczynał rundę rewanżową na ostatnim miejscu i był w najtrudniejszej sytuacji od kilku lat. Po 17. kolejkach ma tylko osiem punktów (jeden mecz zaległy). W poprzednich rozgrywkach po pierwszej rundzie Korona Kielce i Miedź Legnica miały 13 punktów. Sezon wcześniej Górnik Łęczna , Bruk-Bet Nieciecza i Warta Poznań po 12, a jeszcze kolejny rok do tyłu Podbeskidzie Bielsko-Biała tyle samo (wtedy w lidze było 16 zespołów). Kiedy ŁKS spadł z ekstraklasy, przed rewanżami miał jedenaście punktów.

Z tych drużyn tylko Koronie i Warcie udało się uniknąć degradacji, ale punktów miały zdecydowanie więcej. Tylko seria wygranych dałaby jakąkolwiek nadzieje przed występami w nowym roku. A rundę rewanżową łodzianie rozpoczynali od jednego z kandydatów do mistrzostwa Legią. I na pewno faworytem nie byli.

Debiutant z ŁKS strzela gola Legii

Początek meczu był wyrównany, a najgroźniejszym wydarzeniem było zderzenie Bartosza Szeligi i Patryka Kuna , którzy mocno ucierpieli. Obaj grali dalej, ale z obandażowanymi głowami. Pierwsza piłkarska okazja to odważne wejście w pole karne Kaya Tejana , ale strzał z ostrego kąta został zablokowany. Legia odpowiedziała niecelnym uderzeniem głową Pawła Wszołka . Po chwili świetnie zagrał do przodu Josue , ale znakomicie zareagował Aleksander Bobek i obronił nogą strzał Blaża Kramera .

Przewaga gości rosła. Kolejne dobre podanie Josue, przed szansą w polu karnym był Ernest Muci, ale Marcin Flis zdołał go zablokować. W 25. minucie sędzia Tomasz Musiał przerwał mecz po tym jak kibice ŁKS odpalili środki pirotechniczne. Po około trzech minutach gra została wznowiona. Tyle że obie drużyny miały problemy, by stworzyć zagrożenie. Legia atakowała pozycyjnie, ŁKS czekał na okazję do kontrataku, ale sytuacji niemal nie było.