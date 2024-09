Niespodzianka w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk opuszcza ostatnie miejsce w tabeli

Lechia starała się grać odważnie od początku spotkania. Aktywny był Camilo Mena, który pomylił się minimalnie w 8. minucie spotkania. 13. minuta mogła okazać się pechowa dla gości, do siatki trafił Luka Zahović, ale chwilę wcześniej był na spalonym. Gospodarze coraz mocniej dokręcali śrubę, na lewej stronnie szalał Nigeryjczyk Taofeek Ismaheel. I gdy wydawało się, że bramka dla Górnika jest kwestią czasu nagle ni stąd ni zowąd na prowadzenie wyszli goście. Lechiści dobrze rozegrali na skrzydle, piłkę otrzymał filigranowy Anton Carenko (ledwie 162 cm), rozbujał obrońcę i trafił do siatki obok bezradnego Michała Szromnika w 24. minucie. Ale to nie koniec - za pięć minut z rzutu rożnego idealnie dośrodkował kapitan Rifet Kapić, a głową do siatki trafił szwedzki stoper Elias Olsson. 2-0 do przerwy, tak wysoko jeszcze gdański beniaminek w tym sezonie nie prowadził.

