Niespodzianka na stadionie Widzewa. Na wygraną czekali prawie pół roku

W Łodzi spotkały się dwie drużyny, które miały dobre ( Stal ) i bardzo dobre wyniki jesienią ( Widzew ), ale wiosną zawodzą. Zwłaszcza mielczanie, którzy w 2023 roku jeszcze nie wygrali, a zdobyli tylko cztery punkty. Posadą za to zapłacił trener Adam Majewski, którego zastąpił Kamil Kiereś.

Ten szkoleniowiec pochodzi z oddalonego o 40 km od Łodzi Piotrkowa Trybunalskiego, a wiele lat spędził w pobliskim GKS Bełchatów , lokalnym rywalu łodzian . Jego drużyny częściej niż z Widzewem mierzyły się tylko z Koroną i Legią. Co ciekawe nigdy nie udało mu się pokonać łódzkiej drużyny.

Widzewiacy wiosną zdobyli dziewięć punktów, a to głównie dzięki temu, że walczą do końca . W ten sposób, w doliczonym czasie gry uratowali remisy z Jagiellonią, Wisłą, Legią, Cracovią i wygrali ze Śląskiem.

Dzięki świetnej jesieni nadal są wysoko w tabeli, a do czwartego miejsca, które powinno dać miejsce w europejskich pucharach, tracą tylko trzy punkty. W tabeli wiosny Stal jest ostatnia, Widzew czternasty.

Odbicie nie do obrony

Gospodarze tworzyli sytuacje, ale wciąż czegoś brakowało. A to dośrodkowanie było za mocne, a to niedokładne, a to wmieszał się rywal. W efekcie, mimo przewagi, bramkowych okazji nie było. Po zmianie stron gospodarze zaatakowali, znów byli blisko pola karnego, ale nadal brakowało precyzji. I powtórzyła się sytuacja z pierwszej połowy. Sygnał ostrzegawczy wysłał Maciej Domański, ale po jego uderzeniu i rykoszecie piłka wyszła na rzut rożny. Po dośrodkowaniu futbolówka trafiła przed pole karne, a tam Mateusz Mak przymierzył i Stal prowadziła 2-0.