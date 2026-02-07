Niesamowity powrót Legii. Papszun dokonał niemożliwego. Wystarczyły dwie okazje

Od porażki 1:2 z Koroną Kielce na własnym stadionie - tak rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła Legia Warszawa pod wodzą nowego szkoleniowca, Marka Papszuna. Kolejna okazja do przełamania i pierwszego zwycięstwa w krajowych rozgrywkach od 28 września nadeszła już w sobotę 7 lutego w starciu z Arką Gdynia. Drużyna Dawida Szwargi po przerwie zimowej jeszcze nie grała, bowiem do starcia z Radomiakiem z powodu awarii nie doszło.

Rywalizacja zapowiadała się niezwykle ciekawie, a dodatkowego smaczku dodawał fakt, że naprzeciw siebie staną dwie najmniej bramkostrzelne drużyny całej ligi. Co więcej, było to starcie niedawnych współpracowników z Rakowa Częstochowa. W końcu przed laty asystentem Papszuna był właśnie Szwarga.

Pierwsze minuty były bardzo spokojne. Wydawało się jednak, że lepiej w mecz weszła Legia. Swoje próby mieli Bartosz Kapustka i Wahan Biczachczjan, a do tego bardzo aktywny był Kacper Urbański. Mimo to brakowało konkretów. Na linii czujny był również Damian Węglarz.

Arka natomiast rzadziej utrzymywała się przy piłce i próbowała budować ataki pozycyjne. Zdarzały się również długie podania. Efekt nadszedł w 26. minucie. Gospodarze wywalczyli rzut rożny, a futbolówkę w pole karne posłał Sebastian Kerk. W nim świetnie odnalazł się Michał Marcjanik i z niezwykle bliskiej odległości głową pokonał Kacpra Tobiasza. Legioniści zdawali się bardzo zaskoczeni.

Goście próbowali doprowadzić do wyrównania jeszcze w pierwszej części spotkania, a najbliżej trafienia był wspomniany już Kapustka. Ten spróbował zaskoczyć golkipera Arki z okolic 20 metra, jednakże strzał był zbyt łatwy. Tym samym pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Arki.

Niesamowity powrót Legii! Gol w ostatniej akcji.

Druga część spotkania mogła świetnie rozpocząć się dla zespołu Szwargi. Rzut rożny fatalnie rozegrała Legia, a piłkę stracił Kapustka. W rajd ruszył Rusyn, co poskutkowało znalezieniem się w sytuacji sam na sam. Piłkarz jednak potężnie się pomylił i wystrzelił piłkę wysoko nad bramką.

Po chwili mogło być już 1:1. W roli głównej kolejny raz był duet Kapustka - Biczachczjan. Polak doskonale wypatrzył kolegę z drużyny, a ten znalazł się w stuprocentowej sytuacji. Strzał został zatrzymany przez golkipera Arki. Emocji w pierwszych minutach drugiej połowy nie brakowało.

W 58. minucie kolejny rzut rożny miała Legia. Katastrofalnie dośrodkował Krasniqi, a następnie podał wprost do zawodnika Arki. Z atakiem dwa na jeden ruszył Krek. Niemiec od razu wypuścił Rusyna, który ograł Augustyniaka i znów był sam na sam z Tobiaszem. Tym razem nie pomylił się i mocnym strzałem z lewej nogi podwyższył prowadzenie Arki. Było już 2:0.

Od tamtego momentu gra toczyła się właściwie w jedną stronę. Swoich okazji szukała Legia, lecz często brakowało ostatniego podania. Na plus wypadli dwaj rezerwowi ekipy Papszuna - Jakub Żewłakow i Samuel Kovacik. Przełom nastąpił dopiero w 90. minucie. Wreszcie dobrze dośrodkował Krasniqi, a głową doskonale zagrał Antonio Colak. Było 1:2. Po chwili tablica wyników wskazywała już 2:2. Znów w roli głównej byli Ci sami piłkarze. Wrzucał Krasniqi, a finalizacją popisał się Colak.

Tuż po tym golu Wojciech Myć zagwizdał po raz ostatni, a rywalizacja zakończyła się remisem 2:2.

Statystyki meczu Arka Gdynia 2 - 2 Legia Warszawa Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 3 14 Strzały celne 2 7 Strzały niecelne 1 3 Strzały zablokowane 0 4 Ataki 56 87

