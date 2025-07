Niesamowity pościg Ekstraklasy za Europą. Takich liczb jeszcze nie było

Aktualne okienko transferowe śmiało można nazwać hitowym. Bazując na kwotach pojawiających się w mediach, transfer Rajovicia, duńskiego napastnika Watford FC, będzie szóstym o wartości co najmniej 1 mln euro - kwoty, która dla większości ligi stanowiła przez lata barierę nie do przejścia. Do tego dochodzi seria transferów nieznacznie pod milion - a takich w ostatnich tygodniach dokonywał nie tylko mistrzowski Lech Poznań (dwa - Mateusz Skrzypczak za 900 tys. euro i Leo Bengtsson za 800 tys. euro), a nawet Korona Kielce (Tamar Svetlin - 800 tys.). Rosnące z roku na rok przychody Ekstraklasy i jej coraz większa atrakcyjność na europejskim rynku (polskie kluby dobrze płacą, a do tego magnesem jest dodatkowe miejsce w europejskich pucharach - w przyszłym roku wystąpi w nich aż pięć naszych drużyn) sprawiają, że już nie musimy czuć się jak ubodzy krewni.

Dotychczasowe transfery w obecnym okienku (wartość minimum 1 mln euro):

Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa) - 2 mln euro

Mariusz Fornalczyk (Widzew Łódź) - 1,5 mln euro

Michalis Kosidis (Zagłębie Lubin) - 1 mln euro

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice) - 1 mln euro

Karol Struski (Raków Częstochowa) - 1 mln euro

W tym okienku grono tych zawodników powinno zostać zasilone jeszcze przez co najmniej dwóch piłkarzy (bardzo realne, że będzie więcej). Oprócz Rajovicia, w duży transfer napastnika celuje wciąż Widzew Łódź (i ma na niego budżet przebijający 1 mln euro).

Ekstraklasie wciąż daleko do najlepszych lig Europy, ale to nie z nimi rywalizujemy. Celem, który już lata temu postawiły sobie władze naszych rozgrywek, jest dotarcie do granic czołowej dziesiątki. Pod względem sportowym - sugerując się oficjalnym rankingiem UEFA po zakończeniu poprzedniego sezonu - aktualnie nad nami znajdują się Czechy (9. miejsce), Turcja (10.), Norwegia (11.), Grecja (12.), Austria (13.) i Szkocja (14.). Delikatnie pod Dania (16.) i Szwajcaria (17.). Sprawdźmy, jakie kwoty w obecnym okienku wydały kluby z tych lig.

Czechy

W Czechach od lat mamy ligę dwóch prędkości. Praskie Slavia i Sparta budżetowo są na zupełnie innym pułapie od polskich klubów, co udowadniają właściwie w każdym okienku transferowym. Slavia tego lata sprowadziła dwóch zawodników za kwotę podobną lub wyższą od ustanawianego właśnie przez Legię Ekstraklasy - z czego jeden z nich, 19-letni Youssoupha Sanyang - jest inwestycją w przyszłość. Sparta natomiast wydała już 5,5 mln euro na trzech piłkarzy - każdego o wartości przynajmniej 1,5 mln euro. I… to by było na tyle. Pozostałe kluby czeskie w żaden sposób nie pokazują, by wybijały się ponad finansowe możliwości polskich. Dominują transfery bardzo tanie lub wręcz bezgotówkowe - poza jednym dokonanym przez Viktorię Pilzno (napastnik z rynku wewnętrznego kupiony za 800 tys. euro).

Turcja

Zupełnie inaczej rzecz ma się w Turcji, gdzie transferów przebijających 1 mln euro jest na pęczki. Najdroższe przekraczają 7 mln euro - takich w obecnym okienku mieliśmy już trzy. To, jak daleko jesteśmy od możliwości tureckich klubów, pokazuje choćby transakcja Basaksehiru Stambuł, z którego za 10 mln euro odszedł niedawno Krzysztof Piątek. W miejsce Polaka sprowadzono doskonale znanego z włoskiej Serie A Eldora Szomurodowa, którego wypożyczenie (!) kosztowało 3 mln euro - tyle, co Legia płaci za rekord transferowy Ekstraklasy. Trabzonspor, zespół ze środka tabeli, za Paula Onuachu, napastnika sprowadzanego bezpośrednio z Premier League, zapłacił blisko 6 mln euro, a w tym okienku kupił jeszcze bocznego obrońcę za 3 mln. Turcja to jeszcze długo nie będzie miejsce, z którym finansowo będziemy się równać.

Norwegia

Żaden polski klub nie może rywalizować na finanse z Bodo/Glimt, choć tego lata mistrzowie Norwegii nie wydali jeszcze ani euro na transfery gotówkowe. Poza jednym transferem Rosenborga za 1,5 mln euro, na tamtejszym rynku nie dzieje się nic ciekawego, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Skandynawowie są w środku sezonu (grają systemem wiosna-jesień). Generalnie rzecz ujmując, finansowo polska Ekstraklasa - jako liga - wygląda mocniej od norweskiej Eliteserien.

Austria

Wciąż jest to półka wyżej od Ekstraklasy. Prosty przykład - Sturm Graz właśnie kupił Filipa Rózgę z Cracovii za 2 mln euro, czyli za kwotę, na jaką nie pozwoliłby sobie żaden polski klub przy transferze zawodnika wciąż wymagającego oszlifowania. Kiedyś podobnego zakupu z ligi chorwackiej dokonał Raków Częstochowa, który zapłacił 1,3 mln euro za Ante Crnaca, i wydawało się to przebiciem górnej granicy za tego typu piłkarza (inna sprawa, że ten transfer Rakowowi później zwrócił się kilkukrotnie). W przypadku Sturmu, klub wydał kolejne 2 mln euro za innego nastolatka. Mistrzowie Austrii jednocześnie nie są klubem z największymi możliwościami na swoim rynku, bowiem RB Salzburg tylko w tym oknie wydał już… 8,6 mln euro. Reszta ligi kupuje na poziomie możliwości klubów Ekstraklasy, ale w hierarchii możliwości finansowych, to Austriaków należy wciąż stawiać wyżej.

Szkocja

Premiership - podobnie jak liga czeska - to rozgrywki dwóch prędkości. Celtic tego lata nie szaleje (jeden transfer za 1,5 mln, ale wszystko przed mistrzami Szkocji), lecz ma finansowe możliwości dużo wyższe od najbogatszych polskich klubów. Glasgow Rangers z kolei wydał już ponad 12,5 mln euro - jeszcze długo będziemy musieli żyć, by któryś polski klub przeznaczył takie kwoty w jednym okienku. Nie wiadomo jednak, jak ocenić ligę jako całość, bo o ile kluby z Glasgow to inny świat na tle drużyn z Polski, o tyle cała reszta może spoglądać z zazdrością i na nasze możliwości, i na rozwój. Nie wydaje się dziś, by poza czołową dwójką Premiership - finansowo i sportowo - miała być lepszym wyborem dla piłkarza, niż Ekstraklasa.

Dania

Jeśli mówiliśmy o dużych możliwościach klubów z Glasgow, to co powiedzieć o FC Kopenhaga… Tylko tego lata do stolicy Danii przyleciało trzech zawodników, którzy pobiliby nowy (jeszcze nieustalony) rekord Ekstraklasy - zakupieni za łączną kwotę 14 mln euro. Do tego dwa transfery przebijające milion. Sama Kopenhaga zostawia z tyłu całą Ekstraklasę razem wziętą, mimo iż takie kluby jak Raków czy Widzew wydały łącznie blisko 8 mln euro. Czołowe kluby, nawet jeśli nie szaleją na rynku aktualnie, też mają spore możliwości. Niedawno Midtjylland sprowadził za 4 mln euro Adama Buksę - piłkarza, na którego nie byłoby stać nikogo z Ekstraklasy. Jeśli chcemy przyrównywać czołówkę do czołówki - wciąż jesteśmy znacznie za Duńczykami.

Szwajcaria

Liga, która słabnie z sezonu na sezon, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rankingu krajowym UEFA. Patrząc na dokonywane transfery - kwoty są bliźniaczo podobne do tych w Ekstraklasie, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne. Wydaje się, że Polska bardzo dużo odrobiła do Szwajcarii, choć wciąż trzeba pamiętać, że tam są kluby, które od czasu do czasu potrafią zaszaleć. W tym roku jest spokojnie, ale na przykład w poprzednim sezonie FC Basel dokonało aż trzech transferów +3 mln euro, wydając łącznie 12 mln euro. Generalnie trudno jednak nie odnieść wrażenia, że znaleźliśmy się na bardzo podobnym poziomie.

Ekstraklasa ma się bardzo dobrze

Wszystkie ligi, które są wymienione wyżej, jeszcze niedawno zdecydowanie przerastały Ekstraklasę pod kątem możliwości. Dziś albo je gonimy, albo już złapaliśmy. Stały trend pokazuje, że w Polsce piłka klubowa staje się coraz bardziej wartościowa. Zapanowała na nią moda - każdego sezonu bite są rekordy frekwencyjne. Czołówka ligi zdaje się rozszerzać nie dlatego, że mocne kluby równają w dół, tylko przeciwnie. Stanie w miejscu jest cofaniem się - co widać na przykładzie Legii, coraz wcześniej odpadającej z walki o mistrzostwo, a do niedawna pozwalającej sobie nawet na 11 porażek w mistrzowskim sezonie.

To, czego wciąż nie ma w Polsce, a jest w ligach będących w naszych rejonach rankingu, to jednego-dwóch klubów mogących sobie pozwolić na wydanie w okienku około 10 mln euro. Tego nie da się jednak osiągnąć bez regularnych awansów do Ligi Mistrzów - co stanowi największą różnicę wpływającą na taki stan rzeczy. Pytanie, gdzie się skończy nasza krzywa wznosząca. I czy czasem nie właśnie tam…

