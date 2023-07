Niesamowita historia w Ekstraklasie. "To jak marzenie"

W tę historię do dziś trudno uwierzyć. Wielką niespodzianką był już fakt, że Puszcza awansowała do barażów o awans do Ekstraklasy. Później sensacyjnie ograła Wisłę Kraków, a na koniec, po szalonym meczu, pokonała Termalicę Nieciecza i nieosiągalne stało się faktem - piłkarze z Niepołomic awansowali do Ekstraklasy.