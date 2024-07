Niesamowita historia, Lechia znów to zrobiła. Co za gol. "Ależ klamra" [WIDEO]

Zaledwie kilkanaście miesięcy trwał rozbrat ekipy ze stolicy Pomorza z czołowymi klubami z kraju nad Wisłą. Lechia po jednym sezonie spędzonym na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ponownie wróciła do elity i z pewnością chce w niej zagrzać miejsce na długo. Zmienił się właściciel. Ponadto obiecująco wygląda praca sztabu z zawodnikami. Działacze również starają się sprowadzać futbolistów pasujących do siebie charakterem, co ma zapewnić utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

