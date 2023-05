23 kwietnia Japończyk napisał na swoim koncie na Twitterze, że wybiera się do Polski. Oznaczył profil Wisły, a także rzecznika prasowego klubu i jednego z pracowników firmy Ekstraklasa Live Park, którym podziękował za pomoc w realizacji swojego marzenia.

Trzy dni później mężczyzna pochwalił się już fotografią z lotniska. Czekał na swój samolot, którym dostał się do Warszawy. Następnie przetransportował się do Zabrza, gdzie w sobotę śledził mecz Górnika z Pogonią. Na trybunach pojawił się z transparentem w języku polskim : "Przyjechałem z Japonii, żeby oglądać Damian Rasak" (pisownia oryginalna).

Ekstraklasa: Japończyk przyleciał do Polski, żeby oglądać Damiana Rasaka

W przerwie spotkania dziennikarka Canal+ Maja Strzelczyk przeprowadziła wywiad z Damianem Rasakiem, idolem japońskiego kibica. - Niesamowita historia. Pierwszy raz dowiedziałem się o nim, gdy byłem jeszcze piłkarzem Wisły Płock. Tak się złożyło, że upodobał sobie akurat mnie jako idola - powiedział zawodnik. - Bardzo duży zaszczyt, że Japończyk - co nieczęsto się zdarza - jest moim kibicem - dodał Rasak.

Strzelczyk zapytała zawodnika, czy obecność tak nietypowego fana motywuje, czy stresuje. - Oczywiście, że to dodatkowa motywacja dla mnie. Świetna sprawa, że przyleciał . Jest komplet kibiców, atmosfera gorąca, mam nadzieję, że mu się podoba . Nic, tylko brać przykład. Najwyraźniej Ekstraklasa jest znana nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach - zakończył pomocnik.

W niedzielę Hokura będzie natomiast w Płocku, gdzie jego ukochana Wisła zagra z mistrzem Polski Rakowem. Skąd u Japończyka takie uczucia w kierunku "Nafciarzy"? Opowiadał on o tym w rozmowie z portalem "Futbolnews.pl". - To wszystko dzięki Alenowi Stevanoviciowi. Przez jakiś czas występował w japońskim zespole, Shonan Bellmare. Byłem rozczarowany, gdy odszedł z Japonii. Gdy jednak trafił do Wisły Płock, pokochałem ten klub oraz Polskę - powiedział Azjata.