Niepokój w Poznaniu. Dwóch graczy wypadło na dłużej

Piłkarze Warty Poznań przygotowania do kolejnego sezonu zaczęli we wtorek - pierwsze dni były dość luźne, poświęcono je głównie na badania. W piątek Warta zagra w Opalenicy z reprezentacją Polski U-19, a od przyszłego tygodnia jej gracze wezmą się do ciężkiej pracy. Będą to nie tylko dwa treningi przez większość dni, również podczas zgrupowania w Grodzisku Wlkp., ale też aż siedem meczów kontrolnych. - Zimą zagraliśmy tylko dwa, ale wtedy dołączył do nas, z ważniejszych graczy, jedynie Stefan Savić. To wystarczyło do optymalnego przygotowania. Teraz musimy iść w inną stronę, bo i nasz skład znacznie się zmieni - nie ukrywa trener "Zielonych" Dawid Szulczek.

Warta już to sprawdziła - przed rundą Zreľáka trzeba wyleczyć

- Leczą urazy kolan. Tak to jest, że w rytmie meczowym można z pewnymi kontuzjami grać, ale gdy wszystko już schodzi z człowieka, to się okazuje, że lepiej jednak wszystko wyleczyć. Obu czeka jeszcze kilka tygodni przerwy, może być ciężko z tym, by się wyrobili na pierwszy mecz ligowy. W okolicach sierpnia powinni jednak dołączyć do gry. Planuję, że podczas obozu Adam będzie już trenował z drużyną, a Dimitrios - indywidualnie - mówi Szulczek.

W przypadku słowackiego napastnika to już niemal norma, że podczas przygotowań się leczy. Później jednak jest filarem drużyny.

Gdyby takie sytuacje spotkały ich na kilka meczów przed końcem sezonu, to by grali. Gdy mamy przed sobą cały sezon, wolę by byli zdrowi, nawet jeśli nie zaczną od początku rundy. ~ Dawid Szulczek

- Z Adamem mamy to już sprawdzone, jak się podleczy wcześniej, to później wchodzi i jest świetny. A ze Stavropoulosem dopiero to przećwiczymy - dodaje Szulczek.

Dobre wieści dla kibiców Warty są takie, że treningi z drużyną zaczął już Jakub Kiełb, a w pełni sił jest już Miguel Luis.

Dawid Szulczek o stanie swojej kadry. Chce mieć ją wcześniej niż we wrześniu

Warta, jeśli chce mieć taki komfort w walce o utrzymanie się jak w poprzednich sezonach, musi wzmocnić swoją kadrę. Pierwszy transfer ma zostać ogłoszony dzisiaj, ale klub potrzebuje trzech, czterech, a może nawet pięciu wzmocnień.

- Jestem przekonany, że za Ivanova będzie dobry obrońca, za Grzesika dobry wahadłowy, a za Destana - dobry napastnik. Nie zajmuję się tym, choć oczywiście chciałbym mieć ich na wczoraj, by się zgrywali. Doświadczenie nauczyło mnie, że potrzeba tu wiele cierpliwości. I tę cierpliwość mam, dopóki oczywiście nie będzie dwóch meczów na starcie z bilansem bramek 0:5. Wtedy ona się kończy - mówi Szulczek, nawiązując do poprzedniego sezonu. Warta zaczęła go od porażek 0:1 z Rakowem Częstochowa i 0:4 z Wisłą Płock.

- Chciałbym być zadowolony z kadry mojej drużyny już przed pierwszym spotkaniem z Pogonią, a jeśli tak się nie stanie, to przed kolejnym z Górnikiem. Nie wyobrażam sobie, że będę zadowolony dopiero we wrześniu - twierdzi trener Warty.

Szulczek po cichu liczy, że w jego drużynie zostanie Kajetan Szmyt, choć, jak słychać w klubie, bardziej prawdopodobna wydaje się sprzedaż tego młodego skrzydłowego. Trener ocenia szansę na jego dalszą grę w klubie z Wildy na 40 do 60. - Wzbudza duże zainteresowanie. Jeśli zostanie, to nie straci, a na pewno zyska. Co by się zresztą nie stało, to on zyska. Powiem tak: jeśli on zostanie, to ja wtedy zyskam - śmieje się Dawid Szulczek.

Dawid Szulczek o swoich relacjach z piłkarzami: Co jakiś czas robimy anonimowe ankiety. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Adam Zrelak z Warty Poznań / Karolina Iwańska / materiały prasowe

Dawid Szulczek - trener Warty Poznań / Klaudia Berda / Warta Poznań / materiały prasowe