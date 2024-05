Nieoficjalnie: Marek Papszun wraca do pracy. Już zaczął kompletować sztab

W trakcie siedmiu lat w roli trenera Marek Paszun z drużyny walczącej o awans do Ekstraklasy zrobił jedną z najatrakcyjniej grających drużyn w Polsce. Prawdziwym zwieńczeniem jego pracy w Częstochowie było jednak doprowadzenie Rakowa do pierwszego w historii mistrzostwa. Wtedy 49-latek zdecydował, że należy zejść ze sceny niepokonanym i podjąć się nowych wyzwań.

Papszun namaścił swojego asystenta na trenera Rakowa. Dawid Szwarga wyzwaniu nie podołał

W Częstochowie prędko postawiono na jego wiernego asystenta i prawą rękę - Dawida Szwargę. Niestety tym razem pomysł okazał się nietrafiony. Nowy szkoleniowiec nie był w stanie rozpalić w zawodnikach tego samego żaru i rozbudzić w nich głodu kolejnych zwycięstw. W przeciągu kilku miesięcy "Medaliki" z postrachu w Ekstraklasie zmienił się w drużynę mierną, która nie jest w stanie nawiązać do poziomu sprzed roku. Reklama

Przygoda Rakowa z Ligą Europy okazała się nieporozumieniem, a nie najlepiej wiedzie mu się również na poletku ligowym. Szanse na obronę tytułu mistrzowskiego są niewielkie - na trzy kolejki przed końcem kampanii Raków zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do Jagiellonii Białystok.

Szykuje się wielki powrót do CZęstochowy. Raków wezwał na ratunek Papszuna

"Medaliki" wygrały tylko jeden z siedmiu ostatnich meczów, a porażka z Zagłębiem Lubin przelała w klubie czarę goryczy. Klub przekazał we wtorek, że wraz z końcem sezonu Dawid Szwarga przestanie pełnić rolę szkoleniowca mistrza Polski. Sensacyjne wieści w kwestii jego następcy przekazał Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl".

Zgodnie z jego wiedzą do Rakowa Częstochowa od przyszłego sezonu wrócić ma Marek Papszun. 49-latek od czasu rozstania z mistrzem Polski nie znalazł nowego pracodawcy, choć ofert z Europy, jak donosiły media, miał wiele. Żadna do tej pory wciąż go nie przekonała.

Według moich informacji Marek Papszun na 99 procent wróci do Rakowa Częstochowa. Jego asystentem będzie Artur Węska. Ale trzeba oczywiście poczekać na oficjalną informację ~ przekazał Tomasz Włodarczyk

- Wierzę w to źródło bardzo mocno i zobaczymy, jaki będzie komunikat Rakowa. Z tego, jakie sygnały dochodzą do nas już od tygodnia, to byłby wielki powrót. Moje źródło mówi, że na 99 procent Marek Papszun i Artur Węska jego asystentem od nowego sezonu - dodał dziennikarz.







W kuluarach mówi się, że Papszun rozpoczął już kompletowanie swojego sztabu, a oficjalne potwierdzenie jego powrotu do Częstochowy wydaje się być kwestią godzin. Kibice z entuzjazmem przyjęli doniesienia medialne w tej sprawie. W końcu wprowadził on Raków z 3. ligi do Ekstraklasy, a do tego pod jego wodzą "Medaliki" sięgnęły po dwa puchary, dwa superpuchary i wreszcie mistrzostwo Polski.

