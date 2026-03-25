Nieoczekiwane odejście w Ekstraklasie. Dawid Szwarga opuszcza Arkę Gdynia

Kacper Dąderewicz

Arka Gdynia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Dawid Szwarga odchodzi z klubu. Były asystent Marka Papszuna zostawia zespół z Trójmiasta w strefie spadkowej po porażce 0:3 z Koroną Kielce. - Trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia! - pisze Arka Gdynia na portalu X.

Dawid Szwarga

Dawid Szwarga był trenerem Arki Gdynia od grudnia 2024 roku. Poprowadził ten zespół w 43 spotkaniach, wykręcając w nich średnią 1,51 punktu na mecz.

W tym sezonie tabela Ekstraklasy jest wyjątkowo płaska, a Arka Gdynia znajduje się w strefie spadkowej z 30 punktami w dorobku - tyle samo, co Legia Warszawa.

Arka Gdynia pożegnała Dawida Szwargę

Znajdowanie się pod kreską na tym etapie sezonu, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności towarzyszące temu sezonowu (duży ścisk w tabeli), nie oznacza jeszcze dramatycznej walki o utrzymanie. W Arce Gdynia zapadła jednak decyzja o odejściu Dawida Szwargi, który przegrał ostatni mecz wyjazdowy z Koroną Kielce 0:3.

- Podczas długiej i szczerej rozmowy omówiono zarówno kwestie sportowe, jak i inne okoliczności mające wpływ na bieżące funkcjonowanie drużyny, w tym kwestie rodzinne samego trenera. Wspólnie przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz możliwe działania, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy - podaje Arka Gdynia w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

- W wyniku tych ustaleń obie strony zgodnie uznały, że w obecnych okolicznościach najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy. Tym samym misja trenera Dawida Szwargi w Arce Gdynia dobiega końca z dniem dzisiejszym. Najbliższe treningi pierwszego zespołu poprowadzi asystent trenera Tomasz Włodarek - dodaje trójmiejski klub.

Arka Gdynia w tym sezonie prowadzona przez Dawida Szwargę źle radziła sobie szczególnie w meczach wyjazdowych. Na 13 takich meczów przegrała aż 11, a tylko raz potrafiła wygrać.

Na własnym stadionie było już nieporównywalnie lepiej. 7 zwycięstw na 13 spotkań. Do tego 5 remisów. Tylko Pogoń Szczecin w tym sezonie punktuje u siebie lepiej od Arki. Wydaje się, że jest to dość solidna podstawa, aby móc powalczyć o utrzymanie z Dawidem Szwargą na pokładzie. W Gdyni zapadły jednak inne deyzje. Arka znalazła się na zakręcie i za kilka tygodni będzie można ocenić, czy dobrze się na nim wyrobiła.

Sebastian Chmara: Nie możemy spocząć na laurachPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja