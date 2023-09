Niemoc Pogoni trwa. Fatalna seria, to już wielki kryzys

Układ tabeli, przy którym obie drużyny przystępowały do niedzielnej rywalizacji, jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się nie do pomyślenia. To przecież Zagłębie Lubin ratowało wiosną ligowy byt, a Pogoń Szczecin walczyła o miejsce na podium. W futbolu wszystko zmienia się jednak bardzo szybko, a obecne położenie "Portowców" i "Miedziowych" najdobitniej o tym świadczy.