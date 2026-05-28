Niels Frederiksen: mam pretensje do siebie, popełniłem wtedy błąd

Z Nielsem Frederiksenem rozmawiamy kilka dni po zakończeniu jego drugiego sezonu w Lechu Poznań. W obu wywalczył mistrzostwa, po czym przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata.

To nie był dobry moment na odejście z Lecha

Przemysław Langier (Interia Sport): Długo kazał pan czekać na decyzję o pozostaniu w Lechu…

Niels Frederiksen (trener Lecha Poznań): - Rozmawialiśmy o tym przez kilka tygodni, od marca-kwietnia. Ale ostateczną decyzję podjąłem jakieś 3-4 dni przed jej ogłoszeniem. Miałem sporo powodów, by zostać. Po pierwsze piszemy całkiem niezłą historię sukcesów i jesteśmy silnym klubem na wielu polach, ale myślę, że wciąż możemy się poprawić. Zdobycie trzeciego mistrzostwa z rzędu traktuję jako wyzwanie. Znów będziemy grać w europejskich pucharach - całkiem realne, że na wyższym poziomie, niż niedawno. Lech rośnie - widzę dużo pozytywnych rzeczy w rozwoju tego klubu. Kontynuacja pracy tutaj jest ekscytująca. Nie mówiąc, że zwyczajnie chcę tu być, bo lubię Polskę i Polaków.

Nie kusiło pana, by spróbować sił w lepszej lidze?

- Zakładam, że w pewnym momencie kariery będę chciał. Może nie jestem już bardzo młody, ale na takie plany nie jestem też za stary. Mam jeszcze kilka dobrych lat przed sobą. A teraz? To nie był dobry czas na zmianę. Czuję się tu doceniany. Coraz trudniej znaleźć trenera, który przepracował w jednym klubie pełne dwa lata, a ja właśnie podpisałem kontrakt na kolejne.

Na niedawnej konferencji powiedział pan, że planem jest ten kontrakt wypełnić w całości. Ale nie mogę nie spytać: czy jest w nim obecna klauzula pozwalająca na odejście, gdyby - na przykład - zgłosiła się po pana reprezentacja Danii?

- Nie będę komentował detali zawartych w naszych ustaleniach, ale to oczywiście coś, o czym rozmawialiśmy podczas negocjacji. Myślę, że i Lech, i ja, możemy po wszystkim powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z ostatecznych zapisów. Mogę powtórzyć to, co mówiłem wcześniej: jeśli podpisałem umowę na dwa lata, moim oczekiwaniem jest spędzenie tu dwóch lat. A co będzie? Zobaczymy, w piłce nigdy nie wiemy. Tak samo jest z piłkarzami - wydaje się, że ktoś zostanie, a później trafia się oferta, której żadna ze stron nie może odrzucić.

Kto wygra Ligę Konferencji? Dyskusja w Polsat Futbol Cast Polsat Sport

Dużo musieli obiecać Piotr Rutkowski i Tomasz Rząsa, by pana skłonić do pozostania?

- Obiecać… Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Po prostu mam przekonanie, że mamy zbieżne intencje - by ciągle poprawiać ten klub. Nie mam wątpliwości, że celem na zbliżające się okno transferowe jest zbudowanie jeszcze silniejszego zespołu - przy oczywistej świadomości, że nie jesteśmy największą rybą w morzu i nawet, jeśli wykonamy najlepszą robotę w gabinetach, ona może okazać się niewystarczająca. Ale jak spoglądam na nasze dotychczasowe działania, to co okno stajemy się mocniejsi.

Mierzycie w zdominowanie ligi?

- Lech to jeden z największych klubów w Polsce i musi iść w tym kierunku. Nie mówię tutaj o wygraniu dziesięciu mistrzostw z rzędu, ale zdobyciu w tym czasie większej liczby tytułów, niż w innych klubach. Kierunek jest dobry - zagramy w europejskich pucharach i znów zarobimy trochę pieniędzy. Poza tym grając w nich, podbijamy wartość zawodników. Ambicja jest taka, by zdominować aktualną dekadę. Wierzę, że to zrobimy, bo na moje oko jesteśmy w stanie na każdym poziomie zrobić rzeczy trochę lepsze. Nie mówię o skoku jakości o 30 proc. w ciągu każdego roku, ale jeśli dołożymy po 4, 5, 6 proc. co sezon, to proszę sobie wyobrazić, jak mocni będziemy po pięciu latach.

W Polsce nie jest tak prosto zrobić drugi Łudogorec - abstrahując, że właśnie stracił tytuł w Bułgarii.

- Z tym się zgadzam. Liga jest bardzo równa i prawdę mówiąc nie wiem, czy gdzieś znajdę równiejszą. Jeśli różnica między górą tabeli, a dołem, jest niewielka, to trudno o zdominowanie takich rozgrywek. Co nie znaczy, że nie można robić swojego i próbować. Mówię o tym, jak wyrównana jest Ekstraklasa, a dopiero co mieliśmy zabawny przykład. W poniedziałek Bartosz Nowak wygrał nagrody w dwóch kategoriach (pomocnik i zawodnik sezonu - przyp. red.). Jeśli ktoś spoza Polski zerknie na wyniki głosowania, to pomyśli, że to musi być piłkarz drużyny z absolutnego topu, a on gra w ekipie, która zajęła piąte miejsce. Nie sądzę, by taka historia mogła wydarzyć się w Czechach, czy Bułgarii.

Bartosz Nowak miałby u pana miejsce w podstawowej jedenastce?

- (uśmiech) Myślę, że w wielu klubach mógłby na nie liczyć.

Transfery z Lecha Poznań

Jaka jest maksymalna liczba piłkarzy z pierwszego składu, która latem może odejść z Lecha? Mówi się o Mrozku, Kozubalu, Gurgulu, może Mońce. Trudno mi sobie wyobrazić, by wszystkich jednocześnie dało się tak po prostu zastąpić.

- Sam fakt, że jesteśmy w stanie ich sprzedać, pokazuje, że są bardzo dobrymi piłkarzami. Ja ze sprzedażą nie mam większego problemu - to ważny element strategii klubu. Z tego, co mówił właściciel i Tomasz (Rząsa), oni by nie chcieli sprzedać więcej piłkarzy niż dwóch-trzech-czterech.

Czterech z jedenastki to bardzo dużo!

- No dobrze. Niech będzie, że dwóch-trzech. Powiedziałem o czterech, bo są rzeczy, których nie możesz kontrolować. Bo może sprzedamy Kozubala, do tego "Gurgiego" i Mrozka, po czym nagle bum - wielki klub przyjdzie po Mońkę i położy na stole 15 mln euro. No i co zrobisz? Tak się może stać, ale na pewno nie ma odgórnego planu, by sprzedać połowę drużyny.

Lech atrakcyjny dla trenerów

Na razie na pewno traci pan swojego asystenta, Sindre Tjelmelanda. To dobry moment, by wyjaśnić jedną kwestię. Wytworzyło się takie przekonanie, że pan jako szef wszystko nadzorował, ale taktycznie zespół układał Sindre.

- To nie jest prawda. Sindre miał dużo odpowiedzialności w zespole, ale to nie było tak, że ustalał taktykę. Może ktoś odnosił takie wrażenie, bo to on podczas meczu śledził nasz "ekran taktyczny" i był w stanie szybko wyciągać wnioski, ale to główny trener odpowiada za wszystko. Jeśli chodzi o taktykę, to ostatecznie ja o niej decyduję, ale jej ustalanie jest już kolektywne - biorą w tym udział także Hubert - mój analityk, i Dominik - trener bramkarzy.

Szuka pan teraz asystenta, który byłby wersją kopiuj-wklej Sindre?

- Raczej byłoby to trudne. Nazwiska jeszcze nie znam, ale nie nastawiam się, że będzie to ktoś identyczny jak Sindre. I nie uważam, by było to coś złego, bo czasem inne spojrzenie też może być pomocne. Póki co sprawdzamy, jakie mamy możliwości, porównujemy kompetencje i umiejętności, a na końcu podejmiemy decyzję.

Lech stał się tak atrakcyjnym klubem dla trenerów, jak to wygląda z zewnątrz? Cierpliwe szefostwo, dobre finanse, świetna akademia, skuteczni skauci, a teraz jeszcze macie rozstawienie w każdej rundzie Ligi Mistrzów. Czasem się zastanawiam, czy będąc trenerem, chętniej spojrzałbym w kierunku Lecha, czy klubu z dolnych rejonów tabeli Bundesligi.

- To trudne pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi. Z mojej perspektywy gra w Europie i możliwość wejścia do Ligi Mistrzów, jest bardzo atrakcyjna, ale na przykład pod kątem finansowym wciąż nie możemy równać się z Bundesligą. Jesteśmy coraz bliżej - powiedziałbym nawet, że całkiem blisko - ale wciąż za nimi. Ale na tyle blisko, by móc kusić innymi rzeczami - jak choćby właśnie europejskimi pucharami. Mówię tutaj także o zawodnikach, bo wielu jest takich, którzy uznają, że Europą zrekompensują sobie finanse. Dziś otwiera się dla nas szansa nawet na Ligę Mistrzów, ale w życiu nie powiem, że rozstawienie sprawia, że będzie łatwo. Jeśli ktoś mi powie, że zagramy przeciwko słabym przeciwnikom, pozostanie mi się tylko uśmiechnąć. Możemy trafić na zespoły, których wycena rynkowa - pomimo braku rozstawienia - jest wyższa od naszej.

Liga Mistrzów jako element przetargowy?

Ale też nie mówmy, że rozstawienie nie zwiększa szans na awans. Patrzył pan na ten aspekt przy przedłużaniu kontraktu? W ilu procentach zdecydował - pięciu, dziesięciu, zeru?

- Jakbym panu podał procenty, miałby pan nagłówek. Ale nie zrobię tego, choć przyznam, że faktycznie było to dla mnie ważne - oczywiście jako jeden czynnik z wielu. Celem nadrzędnym jest rozwój klubu, a przecież taki awans do Ligi Mistrzów miałby potężny wpływ na nasze finanse.

Byłby pan rozczarowany, gdyby ta przygoda znów skończyła się w Lidze Konferencji?

- Ambicją klubu jest granie w głównej fazie europejskich pucharów. To może być Liga Konferencji, może być Liga Europy, i może być Liga Mistrzów. Osobiście chcę, byśmy znaleźli się w którymś z tych wyższych pucharów. Awans do Ligi Europy nazwałbym sukcesem, ale szczerze mówiąc polskim drużynom poziomem bliżej do Ligi Konferencji…

… ale Lech jest mistrzem Polski - czyli klubem nad innymi polskimi klubami.

Tak, wiem, rozumiem, co panu chodzi po głowie. Ale pyta pan, czy byłbym rozczarowany, gdybyśmy wylądowali w Lidze Konferencji, a to zależy. Możemy mieć takie losowanie, przy którym byłbym potężnie rozczarowany brakiem kwalifikacji do Ligi Europy, ale i takie, w którym Liga Konferencji nie będzie katastrofą. Powtórzę - w gronie zespołów bez rozstawienia są naprawdę mocne ekipy, choć przyznam, że nie ma takich, z którymi nie mielibyśmy szansy.

Kto byłby najtrudniejszy?

- Aarhus, mistrz Danii. Znam ich bardzo dobrze, to bardzo silna drużyna. Jedyny powód, przez który jest wśród nierozstawionych, to brak gry w Europie przez ostatnich 20 lat. Gdybyśmy na nich trafili, szanse oceniłbym 50/50. Mocne jest też Mjallby ze Szwecji i Thun, mistrz Szwajcarii.

Transfery do Lecha

Rozmawialiśmy wcześniej o transferach z klubu, więc weźmy się za te przychodzące. Ilu pan oczekuje?

- To zależy od tego, ilu piłkarzy sprzedamy. Jeśli odejdzie Kozubal - musimy mieć kogoś za niego. To samo w każdym innym przypadku. Myślę, że mamy całkiem szeroką kadrę i nie ma wielkiej potrzeby, by ją rozszerzać. Jest więcej zawodników, niż rok temu, więc startujemy z niezłego pułapu. Ale jest dużo niepewności: co z Ismaheelem? Co z Oumą? Co z Palmą? Ja dziś nie wiem, kto zostanie. Chcąc w przyszłym sezonie łączyć trzy fronty, potrzebujemy mniej więcej takiej samej liczby zawodników, ilu mamy dziś oraz jeszcze wyższej jakości, niż obecnie. Dopiero co na Gali Ekstraklasy zapowiedziałem przecież, że za rok będziemy jeszcze mocniejsi.

Czyli nie czuje pan, że potrzebuje na przykład nowego napastnika?

- Nie, bo gramy zazwyczaj na jednego, a w składzie jest dwóch dobrych. Do tego jest też Kamil Jakóbczyk, który ostatnio stracił trochę czasu przez kontuzję, ale będzie gotowy na obóz przed sezonem. Mamy młodego Szymczaka z akademii, który też będzie włączony do składu.

W poszukiwaniu nowych piłkarzy jest dla pana ważniejsza ich intensywność, czy jakość? Może pan wybrać jedno.

- Jeśli jedno, to nie odpowiem, bo oba te faktory są ważne.

W sumie chyba spodziewałem się takiej odpowiedzi.

- Dobrze, powiem w ten sposób: jakość jest zawsze najważniejszą rzeczą. Jeśli dostaniemy jakościowych zawodników, to już wraz z drużyną zrobimy wszystko, by używać ich w odpowiedni sposób. Ale jeśli chcemy grać "po swojemu", to potrzebujemy piłkarzy intensywnych. Dziś nie jesteś w stanie bez tego rywalizować w Europie. Dopiero przekonaliśmy się na własnej skórze, gdy graliśmy z Crveną zvezdą i Genkiem - przecież to były fantastycznie fizyczne, intensywne zespoły.

Porażki w tym sezonie

To jedna sprawa, ale czy wy z nimi nie zagraliście po prostu naiwnie?

- Gdybym miał wybrać jedną błędną decyzję z poprzedniego sezonu, wskazałbym właśnie na to. Nie mówię, że gdybyśmy ustawili się inaczej, to byśmy awansowali, ale naprawdę nie lubię tracić trzech czy pięciu goli w pierwszym meczu u siebie, gdy decyduje dwumecz. Podeszliśmy do tych meczów zbyt optymistycznie, zbyt… tak, naiwnie. Byliśmy skupieni tylko na tym, by zapewnić sobie jak najlepszy wynik u siebie, bo wydawało nam się, że później na wyjeździe będzie trudno. To bardzo mylne, błędne myślenie.

Pana szefowie mówili panu po tych meczach, że podszedł pan do nich zbyt ofensywnie?

- Nie, bo oni się w ten sposób ze mną nie komunikują. To ja decyduję i ponoszę pełną odpowiedzialność, choć oczywiście mają prawo do własnej opinii i możemy o tym porozmawiać - natomiast nie na zasadzie "zagrałeś złą taktyką". Co nie zmienia faktu, że Tomasz świetnie zna się na piłce i rozmawiamy na takie tematy.

Po przegranym 1:3 meczu z Arką Gdynia powiedział pan na konferencji, że nikt w klubie nie jest tak głupi, by pana zwolnić. Skąd ta pewność siebie w tak trudnym momencie?

- Wie pan, co jest dobre w tym klubie? Chłodna głowa. Brak decyzji podejmowanych pod wpływem emocji. Świadomość, że nawet najlepsze drużyny mogą mieć gorszy okres, wpaść w kryzys. Niektórzy wtedy zwalniają trenerów, ale jeśli pan spojrzy na największe kluby, to cechuje ich konsekwentne trzymanie się obranego kursu - nawet jeśli chwilowo wyniki się nie układają. Ja po tamtym meczu nie straciłem pewności siebie, bo wiedziałem, co robię, i ile mamy jakości w drużynie. Patrzyłem na dane i z nich wynikało, że poza wynikiem, nasza robota została wykonana całkiem dobrze. Byłem absolutnie pewny, że zaraz wrócimy na właściwą ścieżkę. Jesteśmy klubem, który bazuje na strukturze, strategii, danych i przywództwie. KPI (ang. Key Performance Indicators, czyli wymierne, mierzalne wartości) mówią więcej od emocji, które dziś są takie, a jutro będą inne. Dużo klubów i dużo klubowych kierowników mógłby się z tym nauczyć.

Lech Poznań i robienie postępu

Które konkretnie KPI pozwalają panu rozpoznać, że drużyna zrobiła postęp?

- Po każdym meczu otrzymuję raport, który zawiera mnóstwo liczb pozwalający określić, czy dobrze realizowaliśmy nasz plan, czy nie. Ale najważniejszym KPI dla mnie jest xG (gole oczekiwane - współczynnik określający jakość stwarzanych sytuacji bramkowych - przyp. red.). W ten sposób bardzo wyraźnie widać, jak bardzo zagrażamy bramce rywali w odniesieniu do tego, jak oni zagrażają nam. I gdy widzę, że mamy jedno z najwyższych xG w Europie, to wiem, że robimy postęp. Mamy też najwyższe xG w lidze, dlatego ostatnio powiedziałem, że absolutnie zasłużyliśmy na mistrzostwo Polski. Wokół trwa jakaś dyskusja, że zdobyliśmy mniej punktów, niż rok wcześniej, tylko że te punkty były dużo niższe, niż wynikało z tworzonych przez nas sytuacji. Czasem miałem wrażenie, że aby strzelić gola, musimy mieć trzy doskonałe szanse, a przeciwnikowi wystarczy raz kopnąć w kierunku naszej bramki. Ale xG to tylko jeden z KPI, na które patrzymy, bo jest tego dużo więcej - na przykład efektywność w odbiorze piłki, choć o tym już rozmawialiśmy przed chwilą, gdy tematem była intensywność.

Czyli gdy pan porównuje KPI z obecnego sezonu i z poprzedniego, to wychodzi panu, że obecny Lech jest mocniejszy od tego, który wygrał tytuł przed rokiem?

- Tak, absolutnie. Gwarantuję, że jesteśmy silniejsi, niż w poprzednim sezonie.

Jaki ma teraz być Lech Poznań?

Gdy przyszedł pan do Lecha, jednym z podstawowych zadań było rozwijanie intensywności. Myślę, że to już za panem, robota wykonana. To co jest teraz celem na kolejne dwa lata?

- Dobre pytanie, naprawdę. Teraz celem jest rozwijanie się z piłką. Mieliśmy pewne kłopoty, jeśli chodzi o przebijanie się przez niską obronę, choć to generalnie jest bardzo trudne i to dla dużo większych od nas - wystarczy spojrzeć na Manchester City, czy Barcelonę. Musimy próbować się w tym poprawić. Poza tym straciliśmy zbyt dużo bramek, których dało się uniknąć. Raczej niemożliwe będzie doprowadzenie do sytuacji, w którym będziemy grać na naszym najwyższym poziomie przez 90 minut w każdym meczu, więc celem jest też odpowiednie zbalansowanie wysokiego pressingu z trochę niższą obroną oraz poprawienie płynności faz przejściowych. Pewne rzeczy już udało się poprawić, bo patrząc na dane, różnica pomiędzy rundą jesienną i wiosenną jest zauważalna, jeśli porównujemy naszą średnią pozycję na boisk podczas posiadania piłki, a do tego byliśmy o wiele bardziej efektywni pod wieloma względami, o których przed chwilą wspomniałem: faz przejściowych, wysokiego pressingu, czy po prostu funkcjonowaniu jako drużyna.

Mówił pan o łatwo straconych golach. Jaką tu stawiacie diagnozę?

- Było wiele powodów. Na przykład taki, że graliśmy w zbyt otwarty sposób. Nie byliśmy wystarczająco kompaktowi - zwłaszcza przeciwko dobrym drużynom. Jeśli odległości między zawodnikami są zbyt duże, siłą rzeczy będziesz miał w obronie dużo pojedynków jeden na jeden. Gdy po drugiej stronie są jakościowi i fizyczni piłkarze, oznacza to kłopoty. Dlatego potrzebowaliśmy więcej kompaktowości, bo wtedy nawet przy przegranym pojedynku jest ktoś, kto da wsparcie. Jeśli tego nie ma - od razu robi się z tego sytuacja bramkowa. Powtarzam zawodnikom, że bronienie dostępu do bramki jest jak bronienie swojego życia. Niech pan zobaczy, jak dobry pod tym względem jest Mońka - ile energii wkłada w każdą interwencję. Tego w pierwszej części sezonu nam brakowało.

Prawda czy fałsz - główną przyczyną słabych wyników na jesień były kontuzje.

- Trochę bym to rozszerzył. Pierwszych osiem, dziesięć, czy dwanaście meczów, wymagało sporych zmian w składzie przez kontuzje - mówimy o czterech do siedmiu nowych piłkarzach w podstawowej jedenastce. Wcześniej wydawało nam się, że w przypadku niektórych zawodników będzie dało się uniknąć operacji i długiej przerwy, ale rzeczywistość okazała się inna. Potraciliśmy naszych skrzydłowych, "dziesiątki", "ósemki" - jeśli chodzi o ofensywę, właściwie tylko Ishak nie miał problemów. Przyszli nowi piłkarze, jak Luis (Palma), Pablo (Rodriguez), Leo (Bengtsson), (Taofeek) Ismaheel, ale oni potrzebowali trochę czasu, by się zaadaptować. W drużynie doszło do wielu zmian, a do tego doszły europejskie puchary, czyli coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w pierwszym mistrzowskim sezonie - zatem okazało się, że mamy niemal nową drużynę i brak czasu na trening. Przed rundą rewanżową wreszcie odbyliśmy normalny obóz, zespół się zintegrował, a kontuzjowani zaczęli wracać. Doszli Ali, Wallemark, Hakans, a ostatnio też Rado (Murawski). Efekt było widać na boisku.

Trudne momenty

Który moment sezonu był w pana uznaniu kluczowy?

- Mieliśmy dwa - powiedzmy - "kryzysy", gdy zagraliśmy kilka meczów bez zwycięstwa. Najpierw mając naprzeciw silne zespoły: Jagiellonię, Pogoń, Legię. Uważam, że wynieśliśmy z tego czasu wiele dobrego, bo wyciągaliśmy odpowiednie wnioski. Poprawialiśmy rzeczy, które mogły doprowadzić nas do g*wnianego sezonu. Później na początku drugiej rundy znów było ciężko, gdy przegraliśmy z Lechią i Piastem, ale zaraz po tych meczach wygraliśmy w Zabrzu. Strata w tamtym meczu sprawiłaby, że od Górnika by nas dzieliło już 10-12 punktów. Wygraliśmy 1:0 w pełni kontrolując mecz w obronie. Te dwa "kryzysy" tak naprawdę nas zbudowały. Czasem mówię zawodnikom, że różnica pomiędzy dobrymi, a słabszymi drużynami nie jest taka, że dobre nie przegrywają. Bo przegrywają. Różnica polega na tym, że dobre potrafią wyciągnąć wnioski i szybko wrócić do zwycięstw. I my to zrobiliśmy.

Wasza porażka z Lechią wyglądała fatalnie - tam się nic nie zgadzało. Jak to się właściwie stało, że w tydzień się "odkręciliście"? Bo nawet ten przegrany chwilę później mecz z Piastem, z jakości gry wyglądał już dla was dobrze.

Mecz z Lechią był trochę wyrwany z kontekstu. Tamto spotkanie poprzedził długi obóz w Abu Zabi. Wróciliśmy z Emiratów w terminie dość bliskim meczu, przenosząc się z temperatury 25 stopni do -15 stopni. Przed meczem miałem wrażenie, że nie jesteśmy do niego gotowi - ani mentalnie, ani fizycznie, mimo że wciąż uważam, że rzeczy, które zrobiliśmy na obozie - a mówimy o ciężkim treningu - były dobre i potrzebne. Ale po powrocie nie byliśmy gotowi, by grać ten mecz. Porażka z Lechią nie miała nic wspólnego z nieodpowiednią taktyką i tego typu rzeczami.

W tym meczu niespodziewanie posadził pan na ławce Wojciecha Mońkę, który miał bardzo udany koniec jesieni. A obrona nie dowiozła.

- Rozmawiałem z nim o tym i zwróciłem uwagę, że nie wyglądał tak dobrze, jak wcześniej. Powiedział mi, że zgadza się ze mną w stu procentach. To nic złego, u młodych zawodników czasem tak jest. Na tamten moment to była dobra decyzja, bo Wojtek potrzebował jeszcze tygodnia-dwóch, by być w optymalnej formie.

Podjął pan w tym sezonie decyzję, którą dziś uważa za błędną?

- Z uśmiechem mogę powiedzieć, że na dziesięć podejmowanych decyzji, sześć jest trafionych. Nie jest idealnie, ale to wciąż o dwie dobre decyzje więcej, niż złe. Wiele było rzeczy, które można było zrobić lepiej, na przykład w zestawieniu jedenastek na poszczególne mecze, ale patrząc całościowo - one się ostatecznie obroniły. Natomiast decyzja, która stanowi mój wyrzut do samego siebie została już przez nas omówiona - czyli gra w meczach u siebie w europejskich pucharach.

Rozpoczęliśmy tę rozmowę od pana kontraktu, więc skończmy podsumowując ten dwuletni okres. Z pana perspektywy.

- Jestem bardzo konsekwentny w mojej pracy, nie zmieniam się z dnia na dzień, czy z meczu na mecz. Jeśli ktoś mnie poznał, wie doskonale, jak będę reagował i myślał w określonych sytuacjach. I myślę, że to właśnie ta konsekwencja - czyli sposób, w jaki gramy mecze, w jaki trenujemy, w jaki radzimy sobie z zawodnikami - jest główną przyczyną naszych sukcesów. Skupiam się na nas i tym, co my będziemy próbowali robić w meczach. Nie zmieniam wszystkiego w zależności od tego, co będzie grać nasz przeciwnik. Myślę, że jest wiele drużyn, które w ciągu tygodnia przygotowują się z jednym celem: zniszczyć swojego najbliższego rywala. Poświęcają mnóstwo czasu na treningach, by reagować na to, co rywal może zrobić w obronie lub ataku. My robimy na odwrót. Nie skupiamy się na przeciwniku. To jest ogromna różnica pomiędzy Lechem, a szeregiem innych zespołów. Dzięki temu konsekwentnie budujemy naszą wizję gry, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Wygrywamy własną siłą, a nie eliminowaniem atutów rywali. Jednocześnie staramy się zmieniać, ale na lepsze, wewnątrz tej samej struktury i tej samej filozofii gry. Jeśli byśmy zaczęli nagle dopasowywać swój styl do przeciwnika, to nasi zawodnicy co mecz musieliby grać w nowy sposób. To by było dla nich trudne. Jeśli nasz styl nie będzie się zmieniać, łatwiej im będzie się przyzwyczaić.

Pytania od kibiców

Który moment w pana karierze w Polsce był najtrudniejszy?

- Myślę, że ten w pierwszym sezonie, gdy na kilka kolejek przed końcem byliśmy pięć punktów za Rakowem. Odwrócenie tego wydawało się bardzo trudnym zadaniem, a nam się udało. Poza tym o kilku rzeczach już rozmawialiśmy - czyli ciężki okres w okolicach listopada, ale nawet w najtrudniejszych momentach nigdy nie poczułem, że pogubiłem się w kontaktach z drużyną, czy w jej przewodniczeniu.

Którzy piłkarze z akademii są najbliżej gry w pierwszym zespole? Jaka jest pana opinia o Dudku, Janyszce i Jakóbczyku?

- Spisują się dobrze, a do tych nazwisk dorzuciłbym jeszcze Lismana i Gmura. Lisman przed kontuzją grał całkiem dobrze, teraz wraca. To są różne typy zawodników. Janyszka to bardzo dobry obrońca, zaliczył spory postęp i myślę, że jest już właściwie gotowy do gry. Dudek i Gmur też się poprawili, ale w ich przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie. Obu w dalszej perspektywie chciałbym zatrzymać, bo widzę, że też rozwój przebiega prawidłowo. Chciałbym też zobaczyć Kamę (Kamila Jakóbczyka). Bardzo dobrze grał w akademii i drugiej drużynie, strzelał dużo goli. Mamy wobec niego duże oczekiwania, więc cieszę się, że już wraca.

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Czechy - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport