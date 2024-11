Niecodzienne sceny w Ekstraklasie. Koncert beniaminka w Gliwicach zwieńczył hattrick

Motor zaskoczył Piasta w Gliwicach. Dwa bolesne ciosy dla gospodarzy

Przyjezdni już w 7. minucie objęli prowadzenie i wysłali jasny sygnał - przyjechliśmy walczyć o pełną pulę. Wolski dograł do Samuela Mraza , a Słowak otworzył wynik spotkania. Pechowy początek nie podłamał jednak Piasta. W 36. minucie stan rywalizacji, bardzo sprytnym i kompletnie nieoczekiwanym strzałem, już z pozycji leżącej zaskoczył Frantiska Placha i wyrównał na 1:1.

Radość z gola trwała w Gliwicach bardzo krótko. Już dwie minuty po golu Szczepańskiego Mraz trafił po raz drugi i zapewnił Motorowi prowadzenie do przerwy. Taki rezultat byłby prawdziwą sensacją, bo w końcu "Piastunki" nie przegrały żadnego z pięciu wcześniejszych meczów. Do tego to gospodarze postrzegani byli jako wyraźni faworyci meczu 15. kolejki.