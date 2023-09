Niecodzienna interwencja bramkarza Legii. Trener mówi o... przypadku

Legia - Górnik: Urban odczuwa niedosyt

Interwencje bramkarzy głowami nie zdarzają się często, natomiast Tobiasz dobrze się ustawił i został trafiony. Urban ma świadomość, że gdyby jego drużyna objęła wtedy prowadzenie, to mecz mógłby się zupełnie inaczej ułożyć . A tak to w doliczonym czasie gry (w 92. minucie) zwycięskiego gola dla zespołu z Warszawy zdobył 19-letni Igor Strzałek, dla którego była to pierwsza bramka na boiskach PKO Ekstraklasy.

Urban żałował niewykorzystanej szansy. - Po takim spotkaniu zawsze szkoda punktu, bo byliśmy bardzo blisko. Legia miała przewagę optyczną, częściej była w posiadaniu piłki, miała jedną czy dwie sytuacje więcej, ale my też mieliśmy dobre w drugiej połowie. Sytuacja na pewno by się zmieniła - przekonywał szkoleniowiec.

Pod koniec meczu defensywa zabrzan po raz drugi skapitulowała. W finalnej fazie akcji główne role odegrali dwaj rezerwowi. Przy bramce Strzałka asystował aktywny Paweł Wszołek, który pojawił się na murawie w 61. minucie. - Później Legia zepchnęła nas do dość głębokiej defensywy. Próbowaliśmy grać jak najwięcej z kontry, ale nie było to łatwe. Wydaje mi się, że kibice zobaczyli naprawdę dobre spotkanie - zarówno jedna, jak i druga drużyna miała swoje okazje. Mecz był otwarty. Szkoda, bo spokojnie mogliśmy wywieźć z Warszawy ten punkt - podsumował Urban.



Legia wskoczyła na pozycję wicelidera tabeli. Drużyna Kosty Runjaicia traci do liderującego Śląska Wrocław dwa punkty, ale ma dwa spotkania zaległe, więc w tej chwili to stołeczni mogą pochwalić się najlepszym bilansem w ekstraklasie (5-2-0). Górnik plasuje się na czternastej pozycji.