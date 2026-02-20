Niebywałe, z kim trenowali piłkarze Legii. Marek Papszun zaskoczył wszystkich

Patryk Górski

Legia Warszawa wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo za kadencji Marka Papszuna. Najbliższy mecz "Wojskowi" rozegrają natomiast z niezwykle trudnym rywalem, jakim w tym sezonie okazuje się Wisła Płock. Były trener Rakowa Częstochowa postanowił więc przygotować swoich piłkarzy do spotkania nie tylko pod kątem fizycznym, ale i mentalnym. W tym celu na treningu stołecznej drużyny pojawili się naprawdę nietypowi goście. Walka do samego końca z pewnością nie jest im obca.

Trener piłkarski ubrany w zimową kurtkę i czapkę z logo Legii Warszawa, stojący na zewnątrz, w tle drugi mężczyzna również w sportowym stroju i kominiarce, zamglone budynki oraz śnieg.
Marek PapszunMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl

Ściągnięcie Marka Papszuna do Legii Warszawa miało być sposobem na wyjście "Wojskowych" z kryzysu, a tymczasem w dalszym ciągu okupują oni strefę spadkową Ekstraklasy. Stołeczna drużyna w trzech oficjalnych meczach za kadencji 51-latka zdobyła zaledwie dwa punkty. Przegrała w jego debiucie z Koroną Kielce wynikiem 1:2, a następnie zaliczyła serię dwóch remisów z Arką Gdynia i GKS-em Katowice.

Flick oddycha z ulgą, w Barcelonie tylko na to czekali. Powrót stał się faktem

Przed zespołem z Łazienkowskiej zdecydowanie najtrudniejszy z dotychczasowych rywali. Już w sobotę, 21 lutego, Legia zagra w Warszawie z Wisłą Płock - sensacją tegorocznych rozgrywek. Beniaminek Ekstraklasy do niedawna zajmował fotel lidera w lidze, a w ciągu 21 meczów stracił tylko 16 bramek. Szansą dla Marka Papszuna jest jednak równie słaba forma "Nafciarzy" - trzy punkty w trzech ostatnich spotkaniach.

Marek Papszun szuka przełamania. Nietypowy trening piłkarzy Legii

Trener Legii nie składa broni przed przyjazdem Wisły i chce zaskoczyć ją w trakcie meczu, stawiając znaczny opór ze strony swoich zawodników. Serwis "Legia.net" poinformował nawet, że 51-latek użył do tego naprawdę nietypowego sposobu. Na treningu pierwszej drużyny, aby zmotywować piłkarzy, pojawili się... zawodnik KSW Arkadiusz Wrzosek i były pięściarz oraz brązowy medalista olimpijski Krzysztof Kosedowski.

- W środę miał miejsce niestandardowy trening piłkarzy z udziałem przedstawicieli sztuk walki - m.in. Arkadiuszem Wrzoskiem czy Krzysztofem Kosedowskim. [...] Od poniedziałku sztab szkoleniowy położył duży nacisk na działania integracyjne, mentalne, mające na celu zbudowanie lepszych relacji nie tylko o charakterze piłkarza z piłkarzem, ale przede wszystkim człowieka z człowiekiem - wskazują dziennikarze portalu.

Wrzosek i Kosedowski to uznane nazwiska w sportach walki. Obaj panowie wielokrotnie musieli przygotować się do starć z trudnymi rywalami, dbając przy tym o odpowiednią motywację. Zawodnicy od lat są także związani z Legią Warszawa. Nic więc dziwnego, że Marek Papszun zdecydował się skorzystać akurat z ich pomocy w treningu mentalnym drużyny.

Po spotkaniu z Wisłą Legię w niedalekiej przyszłości czekają również spotkania z Jagiellonią i Cracovią. Czy pomoc żelaznych charakterów klubu pomoże im w przełamaniu i odbiciu się z dna ligowej tabeli? Przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.

Trener drużyny piłkarskiej Legia Warszawa siedzący na ławce rezerwowych, ubrany w klubową kurtkę i czapkę z logo zespołu, za nim plansze ze sponsorami.
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
Trener drużyny piłkarskiej w zimowej kurtce i czapce gestykuluje przy linii bocznej stadionu, w tle rozmazana postać stewarda oraz niewyraźna publiczność na trybunach.
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
Artur Szpilka był bezradny, Arkadiusz Wrzosek świętuje
Artur Szpilka był bezradny, Arkadiusz Wrzosek świętujeKSWmateriały prasowe
