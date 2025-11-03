Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywałe sceny na meczu Ekstraklasy, był protest. Wszystko przez jedną sytuację

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek zakończyła się 14. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Starciem zamykającym tę serię gier była rywalizacja małej rewelacji ligi, Cracovii z Zagłębiem Lubin. Na obiekcie w Krakowie ostatecznie nie padły żadne bramki, a spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Jednym z najciekawszych momentów był protest kibiców. Wszystko z jednego powodu.

Mecz Cracovia - Zagłębie Lubin
Mecz Cracovia - Zagłębie LubinFOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W najlepsze trwa sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasy. Kampania wchodzi powoli zbliża się do połowy, a układ tabeli zaczyna się klarować w jasny sposób. Małą rewelacją sezonu jest Cracovia, która na zakończenie 14. serii gier podjęła na własnym stadionie Zagłębie Lubin.

Piłkarze obu drużyn starali się zdobyć bramkę, a zdecydowanie bliżej byli gospodarze. Świetnie między słupkami ekipy z Lubina spisywał Jasmin Burić. W ten sposób spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. Dzięki temu Zagłębie z 18 punktami pewnie okupuje środek tabeli plasując się na 9. miejscu. Cracovia natomiast z 22 "oczkami" zajmuję 4. lokatę.

    Co ciekawe, jeden z najbardziej interesujących wydarzeń całego spotkania miało miejsce na samym początku. W pewnym momencie z sektora, który przypada zagorzałym kibicom krakowskiego klubu słychać było okrzyki o treści "piłka nożna bez kibiców". Po chwili trybuna zrobiła się kompletnie pusta.

    Po czasie okazuje się, że kibice mieli ku temu jasny powód. Wszystko ze względu na nieprzyjemną sytuację z policją.

    Kibice Cracovii protestowali, są najnowsze informacje

    Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych profil Ekstraklasowe Przemyślenia chodzi najprawdopodobniej o przechwycenie przez służby przygotowaną wcześniej oprawę na okoliczność 40. rocznicy zgody z Sandecją Nowy Sącz.

    - Protest kibiców Cracovii. Kibice opuszczają sektor D. Prawdopodobnie policja przechwyciła oprawę przygotowaną na okoliczność 40. rocznicy zgody z Sandecją Nowy Sącz - czytamy.

    Kolejny mecz Cracovia rozegra w piątek 7 listopada. Na wyjeździe zmierzy się z Radomiakiem Radom. Zagłębie natomiast podejmie na własnym stadionie lidera PKO BP Ekstraklasy, Górnika Zabrze.

    Kibice Cracovii
    Kibice CracoviiArtur BarbarowskiEast News
    Piłkarz w pomarańczowym stroju upada na murawę po kontakcie z zawodnikiem w pasiastym stroju, wokół nich toczy się dynamiczna akcja meczu piłkarskiego, a w tle widoczni są pozostali zawodnicy oraz puste trybuny.
    Marcel Reguła wyraźnie zdegustowany interwencją jednego z defensorów Cracovii£ukasz G¹gulskiPAP

