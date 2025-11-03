Niebywałe sceny na meczu Ekstraklasy, był protest. Wszystko przez jedną sytuację

W najlepsze trwa sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasy. Kampania wchodzi powoli zbliża się do połowy, a układ tabeli zaczyna się klarować w jasny sposób. Małą rewelacją sezonu jest Cracovia, która na zakończenie 14. serii gier podjęła na własnym stadionie Zagłębie Lubin.

Piłkarze obu drużyn starali się zdobyć bramkę, a zdecydowanie bliżej byli gospodarze. Świetnie między słupkami ekipy z Lubina spisywał Jasmin Burić. W ten sposób spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów. Dzięki temu Zagłębie z 18 punktami pewnie okupuje środek tabeli plasując się na 9. miejscu. Cracovia natomiast z 22 "oczkami" zajmuję 4. lokatę.

Co ciekawe, jeden z najbardziej interesujących wydarzeń całego spotkania miało miejsce na samym początku. W pewnym momencie z sektora, który przypada zagorzałym kibicom krakowskiego klubu słychać było okrzyki o treści "piłka nożna bez kibiców". Po chwili trybuna zrobiła się kompletnie pusta.

Po czasie okazuje się, że kibice mieli ku temu jasny powód. Wszystko ze względu na nieprzyjemną sytuację z policją.

Kibice Cracovii protestowali, są najnowsze informacje

Jak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych profil Ekstraklasowe Przemyślenia chodzi najprawdopodobniej o przechwycenie przez służby przygotowaną wcześniej oprawę na okoliczność 40. rocznicy zgody z Sandecją Nowy Sącz.

- Protest kibiców Cracovii. Kibice opuszczają sektor D. Prawdopodobnie policja przechwyciła oprawę przygotowaną na okoliczność 40. rocznicy zgody z Sandecją Nowy Sącz - czytamy.

Kolejny mecz Cracovia rozegra w piątek 7 listopada. Na wyjeździe zmierzy się z Radomiakiem Radom. Zagłębie natomiast podejmie na własnym stadionie lidera PKO BP Ekstraklasy, Górnika Zabrze.

Kibice Cracovii Artur Barbarowski East News

Marcel Reguła wyraźnie zdegustowany interwencją jednego z defensorów Cracovii £ukasz G¹gulski PAP