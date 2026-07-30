Od 2022 roku Michał Król reprezentował barwy Motoru Lublin. W drużynie tej pomocnik rozegrał łącznie 153 mecze, zdobywając 13 goli oraz 17 asyst. Jego przygoda w Lublinie dobiegła końca wraz z wygaśnięciem kontraktu. Król zdecydował się bowiem na zmianę otoczenia.

Rozwiń

Jego usługami zainteresowali się włodarze Wisły Płock. W maju ogłosili oni natomiast definitywne przenosiny 26-latka. Od tego czasu w strukturach trenerskich "Nafciarzy" zaszła jednak dość konkretna zmiana.

Miesiąc po oficjalnej prezentacji Króla szeregi opisywanej drużyny opuścił jej dotychczasowy szkoleniowiec - Mariusz Misiura. Jego miejsce zajął natomiast Adam Majewski. Okazuje się, że zmiana ta będzie miała ogromny wpływ na przyszłość nowego nabytku Wisły Płock.

Trener wprost ws. losów nowego zawodnika. "Sytuacja jest troszeczkę specyficzna"

Dotychczas Michał Król nie miał jeszcze okazji oficjalnie zadebiutować w barwach swojej nowej ekipy, mimo iż Wisła Płock zainaugurowała już sezon PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się, że okazja ta... może nigdy nie nadejść. Nieco więcej szczegółów zdradził wspomniany wcześniej Majewski.

- Sytuacja jest troszeczkę specyficzna. Michał został zakontraktowany już pół roku wcześniej przez poprzedniego trenera. Wiadomo, że każdy trener ma swoją wizję. W tym momencie Michał oczywiście jest zawodnikiem Wisły, natomiast po rozmowie w cztery oczy dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Jest to solidny zawodnik, ale w Motorze był skrzydłowym. Próbowaliśmy go na wahadle i "dziesiątce", lecz mamy dużą rywalizację w zespole i nie chcemy, aby Michał grał mało. [...]. Jest zawodnikiem Wisły, trenuje z nami cały czas, natomiast jeżeli otrzyma korzystną ofertę z innego klubu, to nie będziemy robić mu żadnych problemów - przyznał Majewski podczas konferencji prasowej.

Rzeczywiście, nakreślony obraz jest dość niecodzienny. Rzadko dochodzi bowiem do sytuacji, w której świeżo pozyskany zawodnik może opuścić drużynę jeszcze przed oficjalnym debiutem. Niemniej, ze słów trenera wynika, że ewentualne ruchy transferowe odbędą się w pełnym porozumieniu z zawodnikiem. To stawia kadrową decyzję Adama Majewskiego w lepszym świetle.

Michał Król w barwach Motoru Lublin Ireneusz Wnuk / PressFocus / NEWSPIX.PL AFP

Adam Majewski Grzegorz Wajda East News





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport