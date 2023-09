Nie trafił do kadry, może przejąć polski klub. Hitowe wieści ws. Papszuna

Powiedzieć, że Marek Papszun osiągnął sukces w polskiej piłce klubowej, to jak nie powiedzieć nic. Szkoleniowiec ten spędził siedem lat w Rakowie Częstochowa , który na początku jego kadencji znajdował się w II lidze. Trener poprowadził " Medaliki " to Ekstraklasy , a następnie zdobył wszystkie możliwe trofea na krajowym podwórku.

Marek Papszun w Ekstraklasie? Kulesza go nie chciał, stał się "łakomym kąskiem"

Aktualnie drużynę Lecha Poznań prowadzi John van den Brom, który w zeszłym sezonie doprowadził swoich podopiecznych do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy - "Kolejorz" odpadł po zaciętym boju z Fiorentiną. Był to niepodważalny sukces, ale tym razem drużynie ze stolicy Wielkopolski na arenie międzynarodowej kompletnie się nie powiodło - nie awansowała nawet do fazy grupowej wspomnianych rozgrywek. To postawiło przyszłość Holendra pod dużym znakiem zapytania.