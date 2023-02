Nie pokazałem "eLki", tylko..." Zawieszony pracownik VAR tłumaczy swój gest 

Jaką wersję przedstawił zawieszony pracownik wozu VAR?

- Właśnie wtedy chciałem dać znać, że wszystko jest dobrze i pokazałem ten gest. To nie była "eLka", a gest rock and rolla. Dwa palce wyciągnięte do przodu, mały i wskazujący, do tego kciuk. Gest, który każdy doskonale zna. Dokładnie to chciałem pokazać. Wyszło mi coś innego, bo mam uszkodzony mały palec w lewej ręce. Swoją drogą uszkodził mi go monitor VAR, który jakiś czas temu spadł mi na rękę. No i co? Zamiast rzetelnego gestu rock and rolla wyszło mi coś takiego. To jedyna prawda o tym geście - opowiada zawieszony pracownik VAR.