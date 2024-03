Nie minęło 150 sekund, w Szczecinie padły dwa gole. Za chwilę był kolejny

I po pierwszej (sic!) akcji meczu z Cracovią było wiadomo, że będą one znacznie lepsze.

Lukáš Hroššo czekał na ten moment cały sezon. I po niecałej minucie skapitulował

A to Cracovia zaczęła mecz, dwa raz piłka znalazła się w polu karnym gospodarzy, ale Pogoń od razu skontrowała. Bohaterem był oczywiście Grosicki, to on przemknął lewą stroną boiska, kapitalnie wyłożył futbolówkę Fredrikovi Ulvestadowi, a ten trafił między nogami Lukáša Hroššo. Słowacki weteran cały sezon przyglądał się grze kolegów z ławki rezerwowych, w końcu dostał szansę i nie wytrzymał z pustym kontem nawet minuty. Gdy piłka mijała linię bramkową, była 47. sekunda meczu.