Dla zawodników Górnika Zabrze inauguracja sezonu jest wyjątkowo intensywna. Wicemistrzowie Polski w minionym tygodniu zmierzyli się z Lechem Poznań w spotkaniu o Superpuchar. Potyczka w stolicy Wielkopolski zakończyła się porażka Zabrzan 1:3.

We wtorek drużyna Michala Gasparika rozpoczęła swój start w europejskich pucharach. Premia okazała się być wyjątkowo wymagająca. Górnik mierzył się na wyjeździe z przepełnionym gwiazdami zespołem Fenerbahce Stambuł. Polacy byli skazywani na pożarcie, lecz na wymagającym terenie spisali się przyzwoicie przegrywając ostatecznie 0:1.

Tuż przed rewanżowym starciem z Turkami i kolejnymi meczami w europejskich pucharach Górnik podjął ważną decyzję dotyczącą spotkania 2. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce. Na wniosek Zabrzan mecz zaplanowany na 1 sierpnia został przełożony na inny termin.

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Górnik zdecydował tuż po porażce z Fenerbahce. Mecz ligowy z Koroną Kielce przełożony

- Górnik złożył wniosek o przełożenie spotkania po meczu w Stambule oraz po wynikach losowania III rundy europejskich pucharów. Nowy termin zostanie wyznaczony po zakończeniu eliminacji, natomiast jeśli jednak Górnik nie awansuje do Ligi Europy, zaległe spotkanie zostanie rozegrane jeszcze we wrześniu - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

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Górnik jest tym samym pierwszym polskim pucharowiczem, który skorzystał z przywileju przełożenia meczu. Jak w swoim komunikacie przypomina Ekstraklasa, każdy klub ma możliwość przełożenia dwóch spotkań w trakcie eliminacji. Jedna taka opcja jest zarezerwowana na mecze I-III rundy, a druga pomiędzy spotkaniami fazy play off.

- Zmiany terminarza w trakcie eliminacji do europejskich pucharów są standardową praktyką. Możemy przypuszczać, że nie jest to ostatni mecz, który zostanie przełożony. Wiele będzie zależało od wyników kolejnych spotkań, losowań oraz decyzji UEFA. Europejska federacja zastrzega sobie bowiem możliwość zmiany terminu jednego z meczów, jeśli w tej samej aglomeracji miałyby się odbyć dwa spotkania tego samego dnia - dodał Stefański.

Górnik w razie triumfu nad Fenerbahce w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra najprawdopodobniej ze Sturmem Graz. Austriacy we wtorek rozgromili 4:0 szkocki Heart of Midlothian. W przypadku porażki z Turkami Zabrzanie trafią do eliminacji Ligi Europy. W trzeciej rundzie tych rozgrywek czeka na nich zwycięzca pary Ferencvaros - Twente.

Górnik na inaugurację Ekstraklasy zmierzy się w ten weekend ze Śląskiem Wrocław. Mecz ten odbędzie się w sobotę 25 lipca o godz. 17:30. Rewanżowe spotkanie z Fenerbahce Górnik rozegra na swoim stadionie w środę 29 lipca o godz. 20:00. Relacje tekstowe z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport.





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