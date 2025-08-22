Nie minęła doba od blamażu Lecha i gruchnęły wieści. Szokujący transfer
Kibice Lecha Poznań nie mają najlepszych humorów po tym, jak ich ulubieńcy przegrali aż 1:5 z Genk w eliminacjach do Ligi Europy i najpewniej będą występować jesienią "tylko" w Lidze Konferencji. Uśmiech na ich twarzach może jednak szybko wrócić, bowiem okazuje się, że szeregi "Kolejorza" może zasilić jedna z największych obecnie postaci w Ekstraklasie. Informacje, jakie podał Piotr Koźmiński z portalu goal.pl są co najmniej sensacyjne.
Jagiellonia Białystok w ostatnim czasie dokonała wielu ciekawych transferów i dyrektor sportowy klubu, Łukasz Masłowski zebrał wiele pochwał za swoją pracę. Jedną z "perełek" ściągniętych przez zespół z Podlasia jest niewątpliwie Afimico Pululu. Choć napastnik w Greuther Furth nie spisywał się najlepiej, w Jagielloni niemal od razu udowodnił, że potrafi zdobywać bramki. Zwłaszcza w Lidze Konferencji Europy Pululu błyszczał i strzelał jak na zawołanie.
Nie dziwne więc, że 26-latek zaczął przyciągać uwagę innych klubów. Już od początku letniego okienka transferowego mówiło się, że napastnik może zmienić barwy klubowe. Jagiellonia mogłaby zarobić na swoim zawodniku kilka milionów euro, ale ostatecznie zdecydowano się zatrzymać Pululu, a ten odwdzięcza się kolejnymi trafieniami. Sytuacja jest jednak dynamiczna.
Hit transferowy w Ekstraklasie? Lech Poznań szykuje prawdziwą bombę
Okienko transferowe wciąż trwa i odejścia Pululu wykluczyć nie można. Zwłaszcza w świetle informacji, jakie na portalu goal.pl podał Piotr Koźmiński. Z doniesień dziennikarza wynika, że po napastnika zgłosił się m.in. węgierski Ferencvaros, który zaoferował ponad 1,5 mln euro. Nie jest to jednak informacja, która mogłaby zaszokować polskich kibiców. Ale fakt, że o Pululu stara się Lech Poznań, już może być sporym zaskoczeniem.
"Z naszych informacji wynika, że po Pululu chce ruszyć Lech Poznań. Częścią rozliczenia miałby być Filip Szymczak" - czytamy w artykule. W tym dodano, że napastnik mógłby liczyć w stolicy Wielkopolski na długi kontrakt oraz zarobki, które uplasowałyby go w czołówce ligi. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podał nieco więcej szczegółów możliwej transakcji.
Dziennikarz ujawnił, że Lech już nawet złożył ofertę za Pululu. Dodał, że mistrz Polski byłby w stanie zapłacić za napastnika około 2 mln euro i w dodatku zaoferowałby na wymianę właśnie Szymczaka. Na razie nie wiadomo, jak potoczą się losy tej hipotetycznej transakcji, ale gdyby doszła ona do skutku, byłaby jednym z najgłośniejszych transferów w Ekstraklasie ostatnich lat.