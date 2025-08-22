Nie minęła doba od blamażu Lecha i gruchnęły wieści. Szokujący transfer

Jagiellonia Białystok w ostatnim czasie dokonała wielu ciekawych transferów i dyrektor sportowy klubu, Łukasz Masłowski zebrał wiele pochwał za swoją pracę. Jedną z "perełek" ściągniętych przez zespół z Podlasia jest niewątpliwie Afimico Pululu. Choć napastnik w Greuther Furth nie spisywał się najlepiej, w Jagielloni niemal od razu udowodnił, że potrafi zdobywać bramki. Zwłaszcza w Lidze Konferencji Europy Pululu błyszczał i strzelał jak na zawołanie.

Nie dziwne więc, że 26-latek zaczął przyciągać uwagę innych klubów. Już od początku letniego okienka transferowego mówiło się, że napastnik może zmienić barwy klubowe. Jagiellonia mogłaby zarobić na swoim zawodniku kilka milionów euro, ale ostatecznie zdecydowano się zatrzymać Pululu, a ten odwdzięcza się kolejnymi trafieniami. Sytuacja jest jednak dynamiczna.

Okienko transferowe wciąż trwa i odejścia Pululu wykluczyć nie można. Zwłaszcza w świetle informacji, jakie na portalu goal.pl podał Piotr Koźmiński. Z doniesień dziennikarza wynika, że po napastnika zgłosił się m.in. węgierski Ferencvaros, który zaoferował ponad 1,5 mln euro. Nie jest to jednak informacja, która mogłaby zaszokować polskich kibiców. Ale fakt, że o Pululu stara się Lech Poznań, już może być sporym zaskoczeniem.

"Z naszych informacji wynika, że po Pululu chce ruszyć Lech Poznań. Częścią rozliczenia miałby być Filip Szymczak" - czytamy w artykule. W tym dodano, że napastnik mógłby liczyć w stolicy Wielkopolski na długi kontrakt oraz zarobki, które uplasowałyby go w czołówce ligi. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podał nieco więcej szczegółów możliwej transakcji.

Dziennikarz ujawnił, że Lech już nawet złożył ofertę za Pululu. Dodał, że mistrz Polski byłby w stanie zapłacić za napastnika około 2 mln euro i w dodatku zaoferowałby na wymianę właśnie Szymczaka. Na razie nie wiadomo, jak potoczą się losy tej hipotetycznej transakcji, ale gdyby doszła ona do skutku, byłaby jednym z najgłośniejszych transferów w Ekstraklasie ostatnich lat.

Afimico Pululu: Trener uczulał nas, byśmy zachowali spokój Polsat Sport Polsat Sport

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Afimico Pululu - najskuteczniejszy strzelec bieżącej edycji Ligi Konferencji. AFP