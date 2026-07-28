"Nie masz prawa obrażać". Zawrzało po transferze, właściciel Pogoni w akcji

Z przytupem kończy się lipiec w stolicy Pomorza Zachodniego. Drużyna nie została jeszcze skompletowana, ale ruchy działaczy robią spore wrażenie. Dzisiaj informowaliśmy choćby o zainteresowaniu powrotem Kacpra Kozłowskiego. Wczoraj natomiast potwierdzono transfer Darko Czurlinowa. Macedończyk może z miejsca stać się gwiazdą "Dumy Pomorza". Dodatkowo na wyobraźnię działają kulisy całej operacji.

Według doniesień medialnych zabrakło naprawdę niewiele do tego, by 26-latek stał się nowym piłkarzem Widzewa, a nie Pogoni. Szczecinianie zdołali jednak przekonać zawodnika do ich projektu. Zwrot akcji rzecz jasna nie spodobał się Łodzianom. W mediach społecznościowych błyskawicznie wywiązała się dyskusja między właścicielami obu klubów, czyli Aleksem Haditaghim i Robertem Dobrzyckim. Trzy grosze dodał też Łukasz Masłowski.

Dyrektor Widzewa napisał prywatną wiadomość do Kanadyjczyka. "Cześć Alex. Widzę, że masz sporo do powiedzenia. Więc niedługo ja też pokażę swoje i powiem ci, co myślę. Życie to coś więcej niż pieniądze. Liczy się szacunek, honor i uczciwość. Zobaczymy, gdzie twój klub będzie za dwa lata z Drako, a gdzie będzie mój" - przekazał. Odpowiedź Kanadyjczyka nadeszła błyskawicznie. Biznesmen wszystko upublicznił na platformie X i wydał oświadczenie.

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Właściciel Pogoni zobaczył wiadomość od dyrektora Widzewa i nie wytrzymał. Afera

"Jeśli ty lub ktokolwiek inny z Widzewa chce oficjalnie komunikować się z Pogonią Szczecin, powinien skontaktować się z moim dyrektorem generalnym, Tanem Keslerem, za pośrednictwem odpowiednich, profesjonalnych kanałów. Znaj swoje miejsce i pozycję, zrozum strukturę i ją szanuj" - napisał między innymi właściciel "Portowców". Następnie w kilku akapitach dał do zrozumienia działaczowi Widzewa, że nie pozwala na atakowanie w ten sposób Pogoni.

"Masz prawo być rozczarowany, że Darko wybrał Pogoń. Nie masz prawa obrażać mojego klubu, kwestionować mojego zespołu zarządzającego, nie okazywać szacunku naszej odznace, atakować naszego miasta lub rozmawiać ze mną w sposób, w jaki to zrobiłeś. Nie myl profesjonalizmu ze słabością. Nie myl powściągliwości ze strachem. Przestańcie zachowywać się jak dzieci, które nie potrafią znieść utraty transferu" - dodał.

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Wpis Kanadyjczyka błyskawicznie poniósł się wśród kibiców. W niecałe dziesięć godzin zobaczyło go ponad pół miliona użytkowników platformy X, dodatkowo jest pod nim prawie 400 komentarzy. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy w ten sposób Alex Haditaghi rozgrzewa do czerwoności sympatyków futbolu. Głos regularnie zabierał choćby podczas niedawno zakończonego mundialu. Nie wytrzymał on przykładowo po potyczce Belgów z Senegalczykami.

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