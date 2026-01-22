Nie mają milionów, ale się rozpychają. Ujawniamy kulisy rewelacji Ekstraklasy

Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Górnik Zabrze to klub miejski, który powinien być wzorem dla innych klubów z takim stanem właścicielskim. Nie drenuje miejskiej kasy na bieżącą działalność, bo w tej kwestii się samofinansuje. Trafia z transferami do klubu, bo jest w stanie wielu z tych zawodników sprzedać z dużym zyskiem (ostatnio Ousmane Sow, po zaledwie roku gry w Górniku, trafił do Broendby za 3 mln euro). Pozyskuje świetnych, jakościowo zawodników. Jednym z najnowszych nabytków jest Lukas Sadilek - piłkarz przez lata występujący w Sparcie Praga, grający regularnie w jej barwach w Lidze Mistrzów. O kulisach działania Górnika rozmawiamy z jego dyrektorem sportowym Łukaszem Milikiem.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Jak pozyskać dobrego piłkarza?

Wasz trener mówił mi ostatnio, że tak trudnego transferu, jak Lukasa Sadilka jeszcze nie było. Co tam się działo?

Łukasz Milik (dyrektor sportowy Górnika Zabrze): - Wszystkiego powiedzieć nie mogę, ale spróbujmy nakreślić ramy. W naszym przypadku negocjacje są o tyle cięższe, że nie możemy piłkarzowi zapłacić jakichś niebywałych pieniędzy - ile by sobie życzył. Próbujemy go przekonać różnymi sposobami. Że naprawdę nam zależy, że będzie ważnym ogniwem w naszym projekcie. Z Lukasem odbyłem naprawdę dużo spotkań. Tylko żona wie, ile razy mnie nie było w domu, bo jechałem do Pragi lub innego czeskiego miasta. To był skomplikowany transfer, nad którym pracowaliśmy od września. Wtedy, pod koniec okienka, przyszły oferty za Patrika Hellebranda, więc szukaliśmy jakiegoś backupu, który pozwoliłby nam zastąpić go jeden do jednego. Wtedy odbyły się pierwsze rozmowy z Lukasem. Od tamtego momentu pielęgnowaliśmy ten kontakt. Wiedzieliśmy, że w zimie będzie mógł odejść, że Sparta da mu wolną rękę w poszukiwaniu klubu, więc przez cztery miesiące uparcie się spotykaliśmy. To nie była sprawa na jeden telefon.

Jak wygląda przekonywanie takiego piłkarza?

- Pokazaliśmy mu stadion, atmosferę na Górniku, jak klub się odbudowuje, jak idziemy w górę. Pomagało miejsce w tabeli, bo widać, że o coś gramy. On wiedział, że potrzebujemy takiego piłkarza - lidera, bo co by nie mówić, ze Spartą wygrał dwa mistrzostwa, puchar - wie, jak odnosić sukcesy. Był ważną osobą poza boiskiem, co słyszeliśmy z naszego wywiadu środowiskowego. Mówili nam: to jest top mental, fajny chłopak do wygrywania, charakterny. Zresztą było widać po odejściu Lukasa ze Sparty, jak tamtejsi kibice w Internecie pisali, że odchodzi niesamowity gość.

Z kim o niego rywalizowaliście?

- Nie chcę mówić o klubach…

Pytam o półkę, na jakiej leżą. Mniej więcej.

- Mistrzowie swoich krajów. Oni akurat pojawili się późno, już po tym, jak podaliśmy sobie z Lukasem rękę. Szliśmy z tymi podanymi rękoma do końca, tam zostały jakieś detale do dogadania. Lukas od pewnego momentu nie patrzył na inne oferty, choć pod koniec oferowali mu większe pieniądze, i to znacząco. Ale on chciał bezpieczeństwa i uczestniczenia w naszym projekcie. Zobaczył nasze zaangażowanie i przekonanie, jaką może być u nas postacią. Zależało mu, by pograć jeszcze trochę na dobrym poziomie, ma de facto dopiero 29 lat. Niby doświadczony, ale wciąż daleko od końca kariery. Poza tym zależało mu na grze zagranicą, więc w ogóle nie patrzył w stronę klubów czeskich.

Ile z pieniędzy za transfery Górnik przeznacza na kolejne?

Jak tak ogólnie wyglądają kulisy Twojej pracy? Na jakimś innym przykładzie.

- To weźmy napastnika, Rupanowa, choć będę podkreślał, że jesteśmy bardzo zadowoleni z Sondre Lisetha i swoją grą zbudował sobie duży kredyt zaufania. Rupanowa na radarze mieliśmy już od jakiegoś czasu. Wiedzieliśmy, że jest młody chłopak, który gra w kadrze U21 w Bułgarii, perspektywiczny, na którym w przyszłości jeszcze możemy zarobić. Zależało nam, by nie ściągnąć sytego kota, bo do tej pory z napastnikami nie szło nam dobrze. Ale za Rupanowa trzeba było płacić, więc siedział w notesie. Równolegle wytypowanych było około pięciu piłkarzy. Byliśmy blisko podpisania jednego, ale doznał kontuzji - tam był temat wypożyczenia z opcją wykupu, bardzo dobry piłkarz. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy na kupowanie, plan był, by iść w wypożyczenie właśnie. Później się okazało, że sprzedaliśmy Sowa i można było przekwalifikować myślenie, bo nagle się okazało, że nas stać.

Sow to taki szybki temat?

- Czytałem gdzieś, że sprzedaliśmy za tanio, ale też nie do końca o to chodzi. My chcemy mieć wizerunek klubu, który jest fair wobec zawodnika. Gdy sprowadzamy nowego, pokazujemy mu, jak wszystko u nas wygląda od środka, ale chwalimy się też historią sprzedażową i to często jest jeden z najistotniejszych czynników dla młodych zawodników z ambicjami. Poza tym budżet Górnika opiera się na sprzedażach - bez nich nie mam pojęcia, jak byśmy funkcjonowali, żyjemy z demonami przeszłości, jakimi są długi z poprzedniej ery Górnika. Dzięki sprzedaży Sowa ściągaliśmy na przykład Domingeza, Sadilka i Rupanowa.

Ile z takich 3 mln euro za Sowa możecie przeznaczyć na reinwestycję w inne transfery?

- Przede wszystkim rzadko zostaje nam 100 proc. z kwoty transferu. Różnie toczą się negocjacje - tu czasem procent dla zawodnika, tu dla agenta, tu dla poprzedniego klubu, dla związku. I zostaje różnie - 65, 70, 80 procent. Czasem sporo trzeba oddać, bo jak chcemy kupić piłkarza wartego 500 tys., a mamy tylko 200 tys., to mówimy: oddajcie nam go za 200 tys., ale my wam dołożymy 20 proc. z następnej sprzedaży. Cały czas działasz na pewnym ryzyku. To, co nam zostanie po transferze, też trzeba podzielić, bo są długi, bieżąca działalność klubu, ale jakieś 20-30 proc. jesteśmy w stanie zainwestować w kolejnych zawodników.

Gdzie jest wasz budżet płacowy na tle Ekstraklasy?

- Gdzieś w środku stawki.

Wyciągamy karteczki

Transfer Sowa był koniecznością, czy bardziej wynikał z tego, że po prostu uznaliście, że za te pieniądze można fajnie zainwestować w zespół. No chyba, że to mieszanka konieczności i tego, że można to reinwestować.

- Powiem jak to wyglądało. Siedzieliśmy w biurze z zarządem, w czwórkę. Jak się zaczęło coś dziać, powiedziałem do zarządu, że jest temat z Sowem. Zadałem pytanie, za ile byśmy go sprzedali? Każdy wziął karteczkę i napisał kwotę. Później wszyscy razem je odwróciliśmy. Nie było żadnej rozmowy wcześniej w tym temacie, a wszystkie kwoty różniły się maksymalnie o 5-10 proc. Mówiłem, że ciężko go będzie utrzymać, bo sam też ma swoje ambicje, co przecież naturalne. Ale my też mogliśmy mieć przecież korzyść, bo taka kwota bardzo pomaga w budżecie, bardzo wspiera rozwój drużyny. A Sow prędzej, czy później i tak by odszedł. Jak nie zimą, to latem - wszystko zależy od długości kontraktu. Gdy pojawiło się Broendby, rozmawialiśmy szczerze, bo - tak jak już mówiłem - chcemy dobrze żyć z zawodnikami, ta opinia jest dla nas ważna. W przypadku Sowa mówimy o dużej przebitce. On przyszedł do nas ledwie rok temu, a tą sprzedażą kolejny raz możemy budować swoją autentyczność na rynku. Mamy w ten sposób zbudowane fajne relacje z agentami - sam od nich słyszę, że z Górnikiem dobrze się współpracuje, bo jesteśmy otwarci i zawsze zależy nam też na zawodniku. Dzięki temu nasza pozycja w negocjacjach jest mocniejsza.

Relacje są walutą.

- Dobry przykład na to - Brandon Domingues, którego sprowadziliśmy zimą. Rozmawialiśmy z nim latem, ale gdy włączyło się Oviedo, które właśnie awansowało do La Ligi, wiedzieliśmy, że się nie uda. To byłby nasz transferowy rekord, jeśli chodzi o wydane pieniądze, ale byliśmy bez szans. Ale z Brandonem podaliśmy sobie ręce, życzyliśmy powodzenia, mimo nieudanych negocjacji rozstaliśmy się w zgodzie. Okazało się, że jego sytuacja w Oviedo nie ułożyła się dobrze. No to spróbowaliśmy zimą, bo cały czas byliśmy w kontakcie. I skończyło się wypożyczeniem do Górnika.

Warto być pokornym.

- I mieć cierpliwość. W sporcie wszystko możesz kupić, jak masz pieniądze, ale jak nie - szukasz innych rozwiązań. Nie stać nas na to, by rzucić dużą kwotę na stół i zakończyć temat. Co nie znaczy, że piłkarzom nie płacimy, bo nawet jeśli nie tyle, co chcą, to w wielu przypadkach są to kwoty zbliżone.

Wracając do Sowa. Dostaliście kwotę z karteczek?

- Bardzo bliską.

A jak odbiegała od pierwotnej propozycji Broendby?

- Oferowali dużo mniej, a my wiedzieliśmy, że poniżej pewnej kwoty nie sprzedamy. Jednocześnie nie chcieliśmy przeginać w negocjacjach, bo co nam z tego, że zawołamy 4 mln, jeśli nie wiemy, czy Broendby równolegle nie negocjuje innego piłkarza. Okaże się, że ma kogoś za 2,5 mln i zakończy rozmowy z nami. Do tego dochodzi aspekt zawodnika i jego otoczenia, kiedy mówią że nie interesują ich inne oferty. Powiem więcej - mieliśmy wyższe propozycje, zarobilibyśmy więcej, ale zawodnik jest dla nas ważny. To jest człowiek - ze swoimi pragnieniami. To nie była sytuacja, że usłyszeliśmy: chcę iść tam, gdzie dadzą więcej pieniędzy. On chciał konkretnie do Broendby. Powiedzieliśmy mu, że jak uzyskamy taką ofertę, jakiej oczekujemy, to na pewno się dogadamy.

Łukasz Milik podczas wywiadu Przemysław Langier materiały prasowe

Łukasz Milik (z prawej) Michal Chwieduk Newspix.pl

Ousmane Sow Emilia Krawczyk East News

Kinga Jakubowska: Na ten sukces pracuje cały zespół Polsat Sport