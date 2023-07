Nie ma Podolskiego, wielkie problemy Górnika. Nie tak miało to wyglądać

Taka passa spowodowała, że Urban przedłużył umowę z klubem na kolejne dwa lata, w Zabrzu wróciły marzenia o powrocie do czołówki. Co innego Warta - to klub biedny, problemy kadrowe dla trenera to codzienność. Dawid Szulczek coraz głośniej domaga się wzmocnień, bo bez nich "Zielonym" ciężko będzie się utrzymać. Oba kluby zaczęły sezon tak samo, od domowych porażek. O ile wpadkę Warty można zrozumieć, porażka 0:1 z Pogonią Szczecin wielką tragedią nie jest, to już przegrana zabrzan z Radomiakiem 0:2 dawała sporo do myślenia. Wielkie błędy popełniał bramkarz Daniel Bielica, ale Urban dał mu szansę do rehabilitacji. Tym razem nie on zawinił, Górnik miał inny słabszy punkt.