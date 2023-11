Nie do wiary. Zrobili to znowu po 12 latach przerwy

Niesamowita jest metamorfoza jaką w ostatnich miesiącach przeszedł Śląsk Wrocław i to na każdym polu. Po poprzednim sezonie, w którym WKS prawie do samego końca rozgrywek bronił się przed spadkiem, we Wrocławiu nikt nie miał wielkich oczekiwań dotyczących sezonu 2023/24. Tymczasem drużyna trenera Jacka Magiery gra jak z nut, jest liderem Ekstraklasy i to już z trzypunktową przewagą nad inną rewelacją sezonu, Jagiellonią Białystok.