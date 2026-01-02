Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, kto wzmocni sztab Papszuna w Legii. Nie tylko ludzie z Rakowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji odnośnie sztabu szkoleniowego, jaki będzie w Legii Warszawa współpracował z Markiem Papszunem. Nowy trener "Wojskowych" niebawem oficjalnie znów połączy siły ze swoimi asystentami z Rakowa Częstochowa, co od dłuższego czasu było dość oczywiste. Co ciekawe, do 51-latka dołączyć ma także nowa postać. Kilka informacji w tej kwestii przekazał Roman Kołtoń.

Mężczyzna w okularach i garniturze siedzi na tle emblematu klubu sportowego z literą L, na którym widoczny jest biały, czerwony i zielony pasek.
Marek PapszunPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Dokładnie 19 grudnia oficjalnie zakończyła się saga związana z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa i przejścia do Legii Warszawa. 51-latek został wówczas oficjalnie zaprezentowany jako nowy opiekun ekipy ze stolicy Polski. Podczas briefingu prasowego, jaki miał wtedy miejsce, szkoleniowiec nie podzielił się żadną informacją dotyczącą sztabu szkoleniowego, z jakim będzie pracować.

    W mediach pojawiało się jednak wiele informacji w tej kwestii. Tajemnicą nie było, że Papszun w roli swoich asystentów widzi ludzi, z którymi pracował w Częstochowie. Mimo to przez długi czas brakowało oficjalnych informacji. Przełom nastąpił 31 grudnia, gdy Raków ogłosił rozwiązanie umów z aż czterema trenerami.

    Chodzi o Artura Węska (asystent trenera), Michała Garnysa (trener przygotowania fizycznego), Pawła Frelika (trener mentalny) oraz Łukasza Cebulę (trener analityk). Ci mają niebawem dołączyć do Legii Warszawa, gdzie rozpoczną nowy rozdział swojej kariery. W klubie dojdzie także do kilku pożegnań, gdyż swoją pracę zakończyć mają Arkadiusz Malarz (trener bramkarzy) i Grzegorz Mokry (asystent trenera).

    Co ciekawe, poza dobrze znanymi postaciami do trenera stołecznej drużyny ma dołączyć także jedna nowa postać. Kilka informacji w tej sprawie przekazał dobrze poinformowany dziennikarz, Roman Kołtoń. Wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych.

    Marek Wasiluk dołączy do Legii? Jasny przekaz Kołtonia

    Zdaniem Kołtonia do sztabu Marka Papszuna w Legii dołączy Marek Wasiluk. Były piłkarz w ostatnim czasie był ekspertem Polsatu Sport. W trakcie swojej kariery był zawodnikiem takich klubów jak Jagiellonia Białystok, Cracovia czy też Śląsk Wrocław. Łącznie w Ekstraklasie zanotował 140 występów.

      - Słyszę, że Marek Wasiluk wzmocni sztab Marka Papszuna w Legii Warszawa. A więc boisko, a nie studio dziś bardziej kusi Marka, który jako trener pracował w juniorskich zespołach Jagiellonii - czytamy.

      Po zawieszeniu butów na kołek miał także epizod na ławce trenerskiej. Przez pewien czas był asystentem Piotra Nowaka w "Jadze".

      Legia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie w niedzielę 4 stycznia. Niedługo po tym zespół uda się do Hiszpanii na obóz przygotowawczy. Pierwszy mecz "Wojskowi" pod wodzą Marka Papszuna rozegrają dokładnie 1 lutego. Rywalem będzie Korona Kielce. Rozpoczęcie starcia planowane jest na godz. 17:30.

      Dwóch mężczyzn w eleganckich ubraniach stoi na murawie stadionu piłkarskiego, trzymając wspólnie koszulkę piłkarską. W tle puste trybuny z widocznymi dużymi literami na siedzeniach.
      Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii WarszawaPrzemysław Langier/ INTERIA.PLINTERIA.PL
      Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
      Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
      Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
      Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

