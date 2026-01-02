Nie do wiary, kto wzmocni sztab Papszuna w Legii. Nie tylko ludzie z Rakowa

Dokładnie 19 grudnia oficjalnie zakończyła się saga związana z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa i przejścia do Legii Warszawa. 51-latek został wówczas oficjalnie zaprezentowany jako nowy opiekun ekipy ze stolicy Polski. Podczas briefingu prasowego, jaki miał wtedy miejsce, szkoleniowiec nie podzielił się żadną informacją dotyczącą sztabu szkoleniowego, z jakim będzie pracować.

W mediach pojawiało się jednak wiele informacji w tej kwestii. Tajemnicą nie było, że Papszun w roli swoich asystentów widzi ludzi, z którymi pracował w Częstochowie. Mimo to przez długi czas brakowało oficjalnych informacji. Przełom nastąpił 31 grudnia, gdy Raków ogłosił rozwiązanie umów z aż czterema trenerami.

Chodzi o Artura Węska (asystent trenera), Michała Garnysa (trener przygotowania fizycznego), Pawła Frelika (trener mentalny) oraz Łukasza Cebulę (trener analityk). Ci mają niebawem dołączyć do Legii Warszawa, gdzie rozpoczną nowy rozdział swojej kariery. W klubie dojdzie także do kilku pożegnań, gdyż swoją pracę zakończyć mają Arkadiusz Malarz (trener bramkarzy) i Grzegorz Mokry (asystent trenera).

Co ciekawe, poza dobrze znanymi postaciami do trenera stołecznej drużyny ma dołączyć także jedna nowa postać. Kilka informacji w tej sprawie przekazał dobrze poinformowany dziennikarz, Roman Kołtoń. Wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Marek Wasiluk dołączy do Legii? Jasny przekaz Kołtonia

Zdaniem Kołtonia do sztabu Marka Papszuna w Legii dołączy Marek Wasiluk. Były piłkarz w ostatnim czasie był ekspertem Polsatu Sport. W trakcie swojej kariery był zawodnikiem takich klubów jak Jagiellonia Białystok, Cracovia czy też Śląsk Wrocław. Łącznie w Ekstraklasie zanotował 140 występów.

- Słyszę, że Marek Wasiluk wzmocni sztab Marka Papszuna w Legii Warszawa. A więc boisko, a nie studio dziś bardziej kusi Marka, który jako trener pracował w juniorskich zespołach Jagiellonii - czytamy.

Po zawieszeniu butów na kołek miał także epizod na ławce trenerskiej. Przez pewien czas był asystentem Piotra Nowaka w "Jadze".

Legia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie w niedzielę 4 stycznia. Niedługo po tym zespół uda się do Hiszpanii na obóz przygotowawczy. Pierwszy mecz "Wojskowi" pod wodzą Marka Papszuna rozegrają dokładnie 1 lutego. Rywalem będzie Korona Kielce. Rozpoczęcie starcia planowane jest na godz. 17:30.

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa Przemysław Langier/ INTERIA.PL INTERIA.PL

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News