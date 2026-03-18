Podolski uderzył rywala. Bezwzględna dyskwalifikacja. Jest decyzja Komisji Ligi

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Komisja Ligi nałożyła na Lukasa Podolskiego karę dyskwalifikacji w wymiarze trzech spotkań. To efekt chuligańskiego zachowania 40-letniego piłkarza w meczu 25. kolejki Ekstraklasy. W drugiej minucie doliczonego czasu gry - bez kontaktu z piłką - uderzył pięścią w brzuch Michaela Ameyawa z Rakowa Częstochowa. Momentalnie został ukarany czerwoną kartką i już wtedy wiedział, że czeka go dłuższa przerwa w grze.

Lukas Podolski w czerwonej kurtce Górnika Zabrze z numerem 10 na tle rozmytego stadionu
Lukas Podolski WOLNY KAMILNewspix.pl

To było najszybsze wykluczenie piłkarza w tym sezonie Ekstraklasy. Lukas Podolski wszedł na murawę w 90. minucie. Czerwony kartonik zobaczył dokładnie po 160 sekundach.

Górnik Zabrze wygrał mecz z Rakowem Częstochowa 3:1. Pozostał jednak niesmak po zachowaniu niemieckiego weterana. Było pewne, że Komisja Ligi nie puści tego incydentu płazem.

Lukas Podolski zdyskwalifikowany. Nie zobaczymy go na murawie w trzech najbliższych kolejkach Ekstraklasy

- To była walka boiskowa, ja chciałem go wyblokować. Rzeczywiście trafiłem go w twarz, ale nieumyślnie. Chwilę później uderzył mnie pięścią. Nie wiem, z jakiego powodu - mówił Ameyaw na antenie Canal+ Sport.

Niespełna kwadrans wcześniej reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców. Powtórki pokazały, że w starciu z ostatnich minut faktycznie spowodował upadek Podolskiego. Chwilę później próbował go przeprosić. Spotkał się jednak z niewytłumaczalną agresją rywala.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Piłkarz Górnika został ukarany trzema meczami dyskwalifikacji. To oznacza, że nie będzie mógł zagrać w potyczkach z Widzewem Łódź, Cracovią i Legią Warszawa. Spotkanie z "Pasami odbędzie się w Zabrzu, dwa pozostałe na obcym terenie.

    W ligowej tabeli ekipa Michala Gasparika wskoczyła na czwartą lokatę, premiowaną startem w europejskich pucharach. Do liderującego Zagłębia Lubin traci trzy "oczka". Raków usadowił się tuż za Górnikiem i traci do niego tylko punkt.

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
