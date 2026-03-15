Nawrocki wygwizdany. Gorąco na stadionie w Zabrzu. Kamery wszystko uchwyciły

Rafał Sierhej

Karol Nawrocki ze sportem ma mnóstwo wspólnego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na początku swojej kadencji zapowiadał, że będzie chciał odwiedzać polskie stadiony i z tej umowy się wywiązuje. W niedzielne popołudnie Nawrocki pojawił się na obiekcie Górnika Zabrze, który rywalizował z Rakowem Częstochowa. Już w trzeciej minucie pokazały go kamery Canal + Sport. Kibice wygwizdali 43-latka.

Nie jest żadną tajemnicą, że Karol Nawrocki jest kibicem Lechii Gdańsk. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ukrywa swojej sympatii do gdańskiego zespołu. Jednocześnie na początku swojej kadencji w roli głowy państwa zapowiadał, że będzie odwiedzał polskie stadiony, nie tylko ten w Gdańsku.

Z tej obietnicy stopniowo się wywiązuje. Nawrocki pojawił się nawet na spotkaniu rozgrywanym w ramach rywalizacji w A klasie, co oczywiście stanowiło pewnego rodzaju zaskoczenie. 43-latek nie omija także stadionów, na których występują najlepsze polskie kluby, a więc te z PKO BP Ekstraklasy.

W niedzielne popołudnie głowa naszego państwa została "przyłapana" na bardzo ważnym meczu zespołów bijących się o mistrzostwo kraju. Nawrocki pojawił się na stadionie Górnika Zabrze, który mierzył się z Rakowem Częstochowa. Kamery Canal + Sport pokazały 43-latka już trzeciej minucie spotkania. 

Operator uchwycił moment, gdy prezydent naszego kraju prowadził żywą dyskusję z człowiekiem, który zasiadał po jego prawej stronie. Po chwili Nawrocki zakończył rozmowę i przyjął bardzo poważną minę, jak na głowę państwa przystało. Wówczas na tablicy wyników widniał rezultat 0:0.

Jakby tego było mało, stadionowy spiker również ogłosił publiczności, że Nawrocki jest na trybunach. Wówczas fani przywitali prezydenta salwą donośnych gwizdów. "Najbardziej zagorzali kibice, prowadzący doping, wiadomość zignorowali, natomiast z pozostałych sektorów rozległy się donośne gwizdy" - czytamy w "Dzienniku Zachodnim".

Prezydent RP Karol Nawrocki
Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz prezydent RP Karol Nawrocki
Napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz prezydent RP Karol Nawrocki
